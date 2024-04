Nuova Fiat Panda: in Francia anticipano i prezzi del futuro modello

Nuova Fiat Panda sarà la prossima grande novità ad essere svelata dal gruppo Stellantis. Il suo debutto è previsto per il prossimo mese di luglio anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale. La vettura si trasformerà in un crossover lungo circa 4 metri che in parte si ispirerà al recente teaser mostrato da Fiat in parte anche alla concept del 2019 Fiat Centoventi. Ci saranno ovviamente elementi in comune con la recente Citroen C3. Le due auto infatti convididono la stessa piattaforma smart car, la stessa gamma di motori e molti componenti.

Nuova Fiat Panda: i prezzi potrebbero partire da 15mila euro secondo quanto dicono in Francia

A proposito della nuova Fiat Panda dalla Francia il noto magazine L’Argus è tornato a parlare di questo modello con un render pubblicato nelle scorse ore e realizzato da oufti design. Questo si basa chiaramente sui recenti teaser di Fiat e sulle indiscrezioni fin qui arrivate a proposito di quelle che saranno le caratteristiche di questa auto. Sicuramente questa creazione digitale rende bene l’idea del tipo di auto che sarà la nuova Panda che come sappiamo darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui poi deriverà anche un altro crossover di dimensioni maggiori che dovrebbe essere lungo circa 4,4 metri e che si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla.

L’Argus a pure fatto alcune anticipazioni per quanto concerne i probabili prezzi della nuova Fiat Panda. A quanto pare la versione entry level con motore a combustione potrebbe partire da poco meno di 15 mila euro. La versione elettrica al 100 per cento con autonomia da 200 km invece dovrebbe partire da 20 mila euro al netto di incentivi. Infine la versione elettrica top di gamma con autonomia di 320 km dovrebbe costare circa 23 mila euro. Ovviamente al momento sono solo supposizioni vedremo se davvero saranno questi i prezzi della futura generazione di Panda o se Fiat ci sorprenderà ancora.