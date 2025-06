Fiat 500 Hybrid, cosa svela il modello avvistato su strada senza camuffamenti

La nuova era della Fiat 500 ibrida sta per iniziare. Nonostante l’avvio della produzione sia previsto per novembre 2025, i primi esemplari di prova sono già stati pizzicati su strada. Gli scatti rubati, pubblicati da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit, ritraggono un prototipo in fase di test per le strade di Torino, completamente privo di mimetizzazioni. Un dettaglio che non sorprende, dato che Fiat stessa aveva già svelato alcune immagini ufficiali del modello, lasciando poco spazio ai segreti.

A un primo sguardo potrebbe sembrare la versione elettrica, ma osservando con maggiore attenzione il frontale si nota una presa d’aria supplementare per il raffreddamento del motore termico, elemento distintivo della variante mild hybrid. A livello estetico, dunque, la nuova 500 ibrida, quindi con motore elettrificato, rimarrà quasi indistinguibile dalla sorella a batteria, conservando il look retrò-contemporaneo che ha decretato il successo della gamma.

All’interno dell’abitacolo, come mostrato dai primi rendering ufficiali della 500 ibrida, si registra un netto miglioramento rispetto alla precedente generazione Hybrid, sia in termini di design che di dotazioni tecnologiche. Il layout sarà molto simile a quello della 500 elettrica, fatta eccezione per alcuni dettagli specifici, tra cui la leva del cambio manuale a sei marce, confermata per questa versione.

Il cuore pulsante della nuova 500 ibrida sarà una rivisitazione del sistema Mild Hybrid attualmente presente su Fiat Panda, con una potenza complessiva di circa 70 cavalli. Si vocifera anche di colorazioni esclusive e nuovi materiali per gli interni, pensati per rendere questo modello ancora più appetibile.

Ma il debutto della 500 Hybrid non è solo una questione di prodotto: è anche una mossa cruciale per il futuro di Mirafiori. Lo stabilimento torinese, da tempo in difficoltà, potrebbe finalmente vedere una significativa ripresa produttiva grazie a questo modello. Un rilancio strategico, quello della 500 ibrida, che punta a salvaguardare posti di lavoro e rafforzare la presenza di Fiat nel segmento urbano a basse emissioni. Nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi del lancio ufficiale, è lecito attendersi nuove informazioni, immagini aggiornate e ulteriori avvistamenti su strada.