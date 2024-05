Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider: i primi video ufficiali

Oggi è il grande giorno delle Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider. Le nuove creature del “cavallino rampante” sono state presentate a Miami, in Florida, durante un evento esclusivo. In un precedente post, vi abbiamo parlato delle loro caratteristiche tecniche e funzionali. Qui possiamo mostrarvele nei primi due video ufficiali divulgati dalla casa di Maranello nel suo canale YouTube. Così potrete trarre il giudizio estetico da una visione più completa e forse più organica rispetto a quella fornita dalle sole foto.

Alcuni fotogrammi si riferiscono al motore V12, architettura simbolo del marchio emiliano, celebrata nel nome della nuova supercar, in entrambe le sue declinazioni. Il taglio stilistico è molto originale, anche se nel frontale ci sono dei riferimenti al look della 365 GTB/4 Daytona. Si tratta di richiami di nobile specie, efficacemente traslati nella modernità, senza scopiazzature ma con una riuscita impronta evocativa. La coerenza espressiva raggiunge il suo apice nella coupé, ma la versione scoperta ha un design più familiare nella parte posteriore, dove il particolare taglio del lunotto scelto per la sorella chiusa lascia perplessi.

Due Ferrari V12 di riferimento

Quasi del tutto sovrapponibili le schede tecniche delle due varianti, anche se il piacere della guida a cielo aperto viene pagato con un peso leggermente più alto e con una brillantenza nello scatto impercettibilmente minore. Notevole, in entrambi i casi, la ricerca di una grande pulizia formale, ottenuta con un marcato rigore creativo e con il supporto dell’aerodinamica attiva.

Eredi della 812 Superfast e 812 GTS, le nuove Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider portano avanti la tradizione delle auto a 2 posti coi “buoi davanti al carro”. In qualche modo si collegano alla filosofia riportata in listino dalla 550 Maranello e dalle successive 575M Maranello, 599 GTB Fiorano, F12 berlinetta e 812. Rispetto a queste, le nuove nate spingono ancora più in alto l’asticella ingegneristica e prestazionale, con livelli di comfort e piacere di guida al top della specie. Grande la robustezza del telaio, che supera i dati caratteristici ottenuti sulle precedenti realizzazioni.

Potenza e prestazioni di razza

Sotto il lungo cofano anteriore, in posizione arretrata, libera la sua energia un potente motore V12 aspirato da 6.5 litri, con 830 cavalli al servizio del piacere. Questo cuore può raggiungere i 9500 giri al minuto, regalando sonorità meccaniche da antologia. Da incorniciare la sua elasticità, con l’80% della coppia già disponibile a 2500 giri al minuto. Ciò è stato reso possibile da affinamenti sui materiali e da accurati studi progettuali, in un ambito dove a Maranello sono maestri.

Il quadro delle prestazioni lascia a bocca aperta, su entrambi i modelli. La Ferrari 12Cilindri accelera da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi. Sulla 12Cilindri Spider i tempi crescono, rispettivamente, a 2.95 secondi e 8.2 secondi. La velocità massima è di oltre 340 km/h su entrambe le sorelle.

Nell’abitacolo debutta, per la prima volta su una vettura V12 a due posti del marchio, un display centrale, generosamente dimensionato. Ampio l’uso di materiali pregiati, in un quadro espressivo moderno e ricco di fascino. Bella la foggia dei sedili, ma anche la plancia ha un suo appeal, nonostante l’innesto delle tecnologie digitali più recenti. A voi i video…ed altre foto.