Peugeot e-2008 2024 supporta la street art a Milano

Il recente debutto del Peugeot e-2008 2024 a Milano segna una svolta significativa per Peugeot nel settore dei SUV compatti. Questo veicolo completamente elettrico si distingue per la sua abilità di fondere stile e rispetto ambientale, rivolgendosi a un pubblico che valuta l’individualità e la sostenibilità.

Il lancio è accompagnato da una collaborazione unica con l’artista di strada Erics One, che ha creato un murales innovativo, simbolo di eco-sostenibilità e armonia urbana. Erics One, noto per il suo stile cubista e astratto, ha interpretato in modo originale il concetto di mobilità del futuro, mescolando elementi tipici della città come i palazzi con immagini evocative di una realtà sostenibile, rappresentata da pale eoliche ed elementi naturali.

Peugeot e-2008 2024: il nuovo SUV 100% elettrico protagonista di una collaborazione

Il leone, emblema del costruttore francese, appare nel murales come simbolo della scelta consapevole per un ambiente più pulito. Il murales, realizzato con vernici Airlite in grado di ridurre significativamente gli inquinanti atmosferici, è situato sui Navigli e sarà visibile fino al 21 novembre. Quest’opera è al centro di una campagna mediatica di grande impatto, gestita da Starcom, che include una presenza significativa sia a Milano che a Roma.

Il nuovo Peugeot 2008, vincitore del Volante d’Oro 2023, si propone sul mercato come un’opzione accessibile per molti. Il marchio di Stellantis ha ideato un piano finanziario molto interessante che prevede una rata mensile unica di 199 euro per tutte le versioni del modello (benzina, diesel e 100% elettrica). Questa politica permette ai clienti di scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze senza preoccupazioni economiche.

Ad esempio, per la versione full electric del nuovo 2008, è disponibile l’offerta leasing Peugeot e-GO. Questa proposta include la Easy Wallbox, che migliora notevolmente l’esperienza di ricarica domestica. Con un’autonomia di 406 km secondo il ciclo WLTP, che aumenta a 576 km in ambiente urbano, l’e-2008 2024 rappresenta un’eccellente combinazione di prestazioni e sostenibilità.