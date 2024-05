Jeep Avenger è il SUV compatto più venduto in Italia

Anche nel mese di aprile che si è appena concluso Jeep Avenger è risultato essere il B-SUV più venduto in assoluto considerando tutti i tipi di motorizzazioni. Questo secondo i dati ufficiali elaborati da Dataforce. Ricordiamo che il SUV compatto che la casa americana produce in Polonia a Tychy dispone di diversi tipi di motorizzazioni. Abbiamo l’elettrica al 100 per cento, efficiente 1.2 a benzina da 100 CV e l‘e-Hybrid con cambio automatico.

Il B-SUV più venduto in Italia ad aprile nel 2024 è di Stellantis: si tratta di Jeep Avenger

Fin dall’inizio si è capito subito che Jeep Avenger era un modello speciale che in appena 4,08 metri di lunghezza racchiude in se tutto il DNA di una vera auto della casa automobilistica americana. Il SUV di Jeep offre le prestazioni tipiche di Jeep ma con dimensioni compatti perfette per le strade delle principali città d’Europa. Questa vettura è in grado di fornire il massimo comfort e la massima tranquillità su ogni tipo di superficie. La versione elettrica di questo modello offre fino a 400 km di autonomia nel percorso misto che diventano 550 km se si guida solo in città.

Anche equipaggiato con un motore a benzina da 1,2 litri, Jeep Avenger offre la massima efficienza con una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min. Il cambio è manuale a 6 rapporti. Inoltre, è disponibile una versione e-Hybrid di recente lancio che unisce le tecnologie avanzate del motore elettrico con quelle del motore a combustione. Infine segnaliamo che entro fine anno si apriranno gli ordini anche per la 4xe. Si tratta di un modello molto atteso che sicuramente farà aumentare ancora le vendite del modello che farà così conquistare preziose quote di mercato alla casa automobilistica americana di Stellantis.