Ferrari V12: la nuova super car debutterà il 3 maggio

La nuova Ferrari V12 erede della 812 Superfast ha finalmente una data ufficiale di debutto. La super car della casa automobilistica del cavallino rampante debutterà domani 3 maggio. Si tratta di un modello particolarmente atteso. Il suo debutto è stato anticipato dalla casa automobilistica di Maranello con un paio video teaser in cui la vettura si intravede e viene enfatizzata la presenza del potente motore V12.

La casa di Maranello annuncia per il 3 maggio il debutto ufficiale della nuova Ferrari V12

Di Ferrari V12 abbiamo visto numerose foto spia domani finalmente però conosceremo esattamente quello che sarà il design di questo modello e le sue caratteristiche principali. Il marchio italiano ha pubblicato su X un filmato d’archivio, in cui il suo fondatore Enzo Ferrari celebra la colonna sonora del suo motore a 12 cilindri. “Un giorno [il celebre direttore d’orchestra austriaco] Herbert von Karajan mi disse: ‘ascoltando il tuo 12 cilindri si ottiene un’armonia che nessun maestro sarà mai in grado di interpretare'”, ricorda Enzo.

Alle parole del fondatore della Ferrari segue un filmato sfocato della nuova vettura che accelera allontanandosi dalla telecamera, accompagnato dall’inconfondibile rombo del 12 cilindri. Ferrari festeggia il suo 70° anniversario negli Stati Uniti al Gran Premio di Miami di questo fine settimana, quindi è probabile che la presentazione della nuova vettura faccia parte di queste celebrazioni.

Ferrari V12 è destinata a sviluppare più di 800 CV dall’ultima iterazione del 12 cilindri twin-turbo di Maranello. L’azienda italiana è da tempo impegnata a mantenere in vita il suo motore a 12 cilindri per le sue auto di punta, impiegandolo più recentemente nella supercar Daytona SP3 e nel SUV Ferrari Purosangue, anche se al contempo intensifica la sua iniziativa di elettrificazione con le ibride 296 e SF90 e il suo primo veicolo elettrico puro, previsto per il 2025.