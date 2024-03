Fiat Titano 2025: confermato il motore che avrà sotto il cofano

Il nuovo Fiat Titano 2025 segna un punto di svolta importante per il mercato brasiliano, introducendo una serie di innovazioni e miglioramenti che promettono di riscrivere le regole del segmento dei pick-up.

Questo veicolo è frutto dell’impegno di Fiat nel combinare design, prestazioni e funzionalità, offrendo così una soluzione altamente competitiva in uno dei mercati più dinamici al mondo.

Fiat Titano 2025: il nuovo pick-up avrà un turbodiesel BlueHDi da 180 CV

Sotto il cofano, il Titano 2025 avrà il motore turbodiesel BlueHDi da 2.2 litri, che eroga una potenza di 180 CV a 3750 g/min e una coppia massima di 370 Nm a 2000 g/min nella configurazione con cambio manuale a 6 marce.

Optando per quello automatico (sempre a 6 rapporti), invece, la coppia massima sale a 400 Nm allo stesso regime. Questa scelta di propulsore, già apprezzata nel mercato cileno, mostra l’intenzione del marchio torinese di bilanciare efficienza e performance, contrariamente alle ultime indiscrezioni che indicavano una potenza di 200 CV.

Il nuovo Fiat Titano sarà proposto in diverse versioni, tra cui Endurance con cambio manuale e Volcano e Ranch con trasmissione automatica. Indipendentemente dal cambio scelto, il sistema di trazione offre modalità 4×2 (2H), 4×4 (4H) e 4×4 (4L), con selezione elettronica per un’adattabilità ottimale a ogni tipo di percorso.

Il design esterno riflette la robustezza e la versatilità richieste dal segmento, con dimensioni generose: lunghezza di 5,33 metri, passo di 3,18 metri, larghezza di 2,22 metri e altezza di 1,88 metri.

L’abitacolo è stato progettato per offrire comfort e funzionalità, con un cassone che misura 1,63 metri di lunghezza, 1,60 metri di larghezza e 0,50 metri di altezza, garantendo un volume di 1314 litri e una capacità di carico di 1020 kg.

Il Fiat Titano 2025 non trascura l’aspetto tecnologico e di sicurezza, offrendo di serie su tutte le versioni: aria condizionata, vetri elettrici, chiave digitale, quadro strumenti analogico, colonna di direzione regolabile in altezza e protezione per cassone.

Per quanto riguarda la sicurezza, troviamo sei airbag, assistente alla stabilità del rimorchio, assistente alla partenza in salita, controllo automatico della discesa e sistemi di controllo della stabilità e della trazione.