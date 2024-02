Fiat Titano: prime immagini ufficiali

Si avvicina sempre più il momento di scoprire il Nuovo Fiat Titano, il pick-up del segmento D che sarà presentato per il mercato brasiliano il 14 marzo. Quindi è tempo che la Fiat mostri completamente il suo esterno. In un video della durata di circa 30 secondi, il marchio rivela per la prima volta tutta la robustezza del design esterno del veicolo.

Fiat Titano che arriverà sul mercato il 14 marzo, amplierà la partecipazione della Fiat nel settore dei pick-up, categoria nella quale è leader assoluto da 20 anni

Gli interni funzionali e sofisticati del pick-up, mostrati nel secondo teaser, ricompaiono nelle immagini da altre angolazioni, portando con sé tutto il comfort e la tecnologia che saranno presenti al lancio. Le linee della griglia anteriore e della bandiera Fiat appaiono ora integrate dalle caratteristiche luci diurne a LED e dai fendinebbia che compongono il design del frontale del Nuovo Fiat Titano.

Sulla fiancata spiccano le maniglie cromate delle porte e degli specchietti, così come i cerchi in lega. Guardando al posteriore, spiccano le barre di protezione del lunotto e del vano di carico con tutto il suo ampio spazio, perfetto per la vita quotidiana di chi utilizza un pick-up in questo segmento.

Si rafforza, infine, la vocazione fuoristrada del nuovo Fiat Titano, dimostrando che sarà in grado di percorrere qualsiasi terreno. Il nuovo pick-up conquisterà così nuovi clienti e nuovi territori per Fiat, ampliando la propria quota di mercato nei pick-up, categoria nella quale è leader assoluto da 20 anni. Vale la pena ricordare che è attivo il conto alla rovescia per il lancio sul sito del Nuovo veicolo di Fiat che contiene anche tutti i dettagli e i teaser finora svelati.