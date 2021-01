Jeep Wrangler sfida il nuovo Land Rover Defender e il Classe G in un test off-road

L’arrivo del nuovo Land Rover Defender ha permesso a Jeep di aumentare i riflettori sulla sua Jeep Wrangler nell’ultimo anno. Infatti, il primo avversario che è venuto in mente a tutti è stato proprio l’iconico fuoristrada di FCA, nonostante i due veicoli abbiano ben poco in comune a parte le caratteristiche orientate all’off-road.

Il famoso canale YouTube Carwow ha avuto la possibilità di mettere a confronto proprio questi due modelli assieme a un Mercedes Classe G, più precisamente un G 350 d. Il nuovo Defender sfrutta due caratteristiche per superare le situazioni difficili: l’efficiente sistema Terrain Response e le sospensioni pneumatiche.

Jeep Wrangler: ecco un confronto off-road con Land Rover Defender e Mercedes Classe G

La Jeep Wrangler, però, riesce a difendersi molto bene. Innanzitutto abbiamo degli assali anteriori e posteriori rigidi che gli permettono di mantenere la massima aderenza sul terreno. In secondo luogo, l’iconico fuoristrada permette di scollegare la barra antirollio con un semplice pulsante. Il terzo partecipante alla prova di Carwow, il Mercedes Classe G, è equipaggiato da un motore turbodiesel V6 da 3 litri.

I tre fuoristrada sono stati sottoposti a sei diverse sfide, ciascuna con sei punti da guadagnare: tre per il vincitore, due per il secondo classificato e uno per l’ultimo. Se un veicolo non riesce a completare la sfida, non riceve alcun punto.

Per maggiori informazioni sul confronto fatto fra Jeep Wrangler, Land Rover Defender e Mercedes Classe G, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

