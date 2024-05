Fiat mette a disposizione la sua flotta ibrida per l’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana

Fiat annuncia con orgoglio il suo continuo sostegno all’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana (WMHF) per il secondo anno consecutivo. Organizzato dalla Fondazione Vaticana “Fratelli Tutti” con il tema #BeHuman, a Roma il 10 e 11 maggio, questo incontro mira a promuovere il dialogo e la cooperazione tra luminari globali provenienti da diversi campi per affrontare le pressanti sfide sociali.

Fiat metterà a disposizione una flotta composta da Fiat 600 elettriche e ibride

Al centro del coinvolgimento della Fiat in questo evento c’è il suo impegno verso la tutela dell’ambiente e le pratiche sostenibili. Nell’ambito del suo impegno, la flotta di veicoli elettrificati Fiat, comprendente la Fiat 600, tra cui al debutto quella Ibrida, garantirà ai partecipanti una mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente. Questa vetrina della tecnologia elettrificata all’avanguardia della Casa italiana sottolinea l’approccio proattivo del Marchio per promuovere una mobilità più sostenibile.

Durante il WMHF, personalità illustri provenienti da tutto il mondo si riuniranno per esplorare percorsi verso la fraternità umana e il benessere collettivo attraverso una serie di discussioni dinamiche su 12 tavoli tematici. In particolare, a uno dei dibattiti cruciali del Meeting, incentrato sulla sostenibilità, parteciperà l’amministratore delegato della casa torinese, Olivier François, a testimonianza della dedizione del Marchio all’impegno e alle iniziative sostenibili.

Sotto il tema “ Sostenibilità e Impresa: essere buoni conviene ”/” Sostenibilità e Impresa: essere buoni conviene ” questa sessione esaminerà il ruolo della fraternità come catalizzatore di pratiche sostenibili nel settore aziendale. Sosterrà la ricentratura del bene comune, della coesione sociale e dell’azione collaborativa per ridefinire la qualità della vita, una sfida fondamentale per le imprese moderne.

L’evento di quest’anno segna il secondo incontro dopo la storica Dichiarazione sulla Fraternità firmata il 10 giugno 2023, sottolineando l’impegno costante dei leader globali nel promuovere un mondo più interconnesso e compassionevole. Fiat è onorata di contribuire all’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana, riaffermando il suo impegno nel promuovere cambiamenti positivi e promuovere i valori condivisi della sostenibilità su scala globale.