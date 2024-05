Fiat 600: avvistata in strada la versione Hybrid da 136 cavalli

Fiat 600 Hybrid attualmente è ordinabile solo nella versione con motore 1.2 da 100 cavalli. Questa versione non è ancora arrivata nelle nostre strade anche se si dice che le prime consegne ai clienti che hanno ordinato il modello possano iniziare a breve. Nel frattempo si parla già da qualche tempo di una seconda versione Mild Hybrid che dovrebbe arrivare a rifornzare la gamma del crossover di Fiat che come sappiamo viene prodotto insieme ad Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger da Stellantis presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia.

Avvistata in strada la nuova Fiat 600 Hybrid con motore da 136 cavalli

Oggi vi mostriamo alcune foto spia pubblicate su Facebook da Walter Vayr e realizzate da Gabetz Spy Unit. Queste mostrano una nuova versione ibrida di Fiat 600, molto probabilmente con motore da 136 cavalli che viene già usato su numerose nuove auto di Stellantis sia di Citroen che di Peugeot ma anche sulle nuove Alfa Romeo Junior e Lancia Ypsilon. I test sembrano ormai essere arrivati a buon punto e dunque al lancio e all’apertura degli ordini non dovrebbe ormai mancare molto.

Ricordiamo che al momento le uniche unità consegnate di questa auto sono quelle completamente elettriche che però non stanno andando tanto bene come vi abbiamos critto in un altro nostro articolo nei giorni scorsi. Le vendite infatti sono di poco superiori alle 2.100 unità nei primi 4 mesi dell’anno.

Fiat 600 Hybrid nella versione da 136 cavalli potrebbe garantire un buon numero di immatricolazioni a questa auto. Si dice che in molti tra i clienti di Fiat stiano aspettando proprio questa variante non essendo del tutto convinti ne dalla ibrida da 100 cavalli ne dall’elettrica al 100 per cento. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso delle prossime settimane a proposito di questa auto.