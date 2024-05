Ferrari Enzo: Pirelli annuncia il lancio di un nuovo pneumatico

Pirelli ha annunciato il lancio di un nuovo P Zero Corsa System per la Ferrari Enzo, un pneumatico che porta l’evoluzione contemporanea in materia su uno dei ‘cavalli’ più famosi di tutti i tempi, qualcosa di cui già godono altri due miti come Ferrari F40 e Ferrari F50.

Ferrari Enzo: Pirelli annuncia il lancio di nuovi pneumatici per la super car del cavallino

Questi nuovi pneumatici sono gli ultimi ad unirsi alla gamma Collezione dell’azienda italiana. Stessa estetica, prestazioni migliori. Questa è la ricetta per una Ferrari Enzo i cui pneumatici originali furono progettati all’inizio di questo secolo. Già allora erano dotati di una carcassa specifica che garantiva la massima stabilità alle alte velocità e in curva. Il suo utilizzo, quindi, era adatto ai circuiti. Da parte sua, il battistrada presentava disegni diversi, direzionale all’anteriore e asimmetrico al posteriore, per ridurre il rischio di aquaplaning.

Questi pneumatici aggiornati per Ferrari Enzo sono disponibili anche per la Ferrari F50 e F40. Nel primo caso le misure sono 245/35 R18 per l’asse anteriore e 335/30 R18 per quello posteriore. Da parte sua, la F40 può vantarsi di essere la prima vettura di serie a montare pneumatici Pirelli P Zero in primo equipaggiamento. Al momento della sua nascita, nel 1987, dettagli come le diverse misure sui due assi erano nuovi. Oggi la versione attuale di questi pneumatici viene venduta nelle misure 245/40 R17 per l’asse anteriore e 335/35 R17 per l’asse posteriore.

Ricordiamo infine che la gamma Pirelli P Zero ha decenni di evoluzione alle spalle. Ha attraversato molte delle auto più prestigiose ed estreme della storia, per non parlare dei progressi compiuti attraverso la Formula 1. E tutto questo senza tralasciare aspetti sempre più richiesti nel settore come la sicurezza e la sostenibilità. Insomma una novità molto interessante per Ferrari Enzo un’auto molto amata dai collezionisti ma anche dai semplici fan della casa automobilistica del cavallino rampante.