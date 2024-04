Ferrari F40: raro esemplare distrutto dal dipendente di una concessionaria in Germania

Una Ferrari F40 da oltre 2 milioni di euro di valore è stata distrutta a causa di un incidente a Stoccarda in Germania domenica 21 aprile. Al momento dell’incidente al volante della supercar d’epoca c’era un 24enne dipendente di una concessionaria locale. Sebbene i dettagli esatti non siano chiari, i rapporti suggeriscono che l‘F40 stava attraversando un tunnel vicino a Stoccarda quando il conducente ha perso il controllo e ha colpito il muro.

Le immagini pubblicate sui social media mostrano i danni subiti dalla Ferrari F40. Sembra che la parte anteriore dell’auto abbia riportato la maggior parte dei danni. La forza dell’impatto ha distrutto la struttura d’urto anteriore, insieme al guscio in Kevlar. Anche se il resto della carrozzeria sembra intatto, le ruote traballanti suggeriscono che potrebbero esserci anche dei danni alle sospensioni.

A quanto pare, nonostante gli ingenti danni sarà possibile riparare questa Ferrari F40. Tuttavia riportare questa auto a condizioni paragonabili al nuovo sarà un’impresa ardua e assai costosa. Questa auto infatti è stata valutata quasi 3 milioni di euro. I media locali riferiscono che l’F40 in questione era stata messa in vendita dal suo proprietario su un sito specializzato, ma l’annuncio è stato rimosso al momento della stesura di questo articolo. nello stesso sito ci sono annunci di altre F40 con prezzi che vanno da 2,2 a 3,2 milioni di euro.

Fortunatamente il 24 enne alla guida della super car del cavallino rampante che è stato portato in ospedale non ha subito gravi ferite. Non sappiamo però quali saranno per lui le conseguenze di questo grave incidente di cui è stato suo malgrado protagonista in una domenica assai amara oltre che per lui anche per i numerosi fan della casa automobilistica del cavallino rampante che piangono i danni subiti da una delle auto più famose lanciate dal produttore di Maranello sul mercato, l’ultima ad essere stata approvata personalmente dal compianto Enzo Ferrari.