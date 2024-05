Stellantis fatica a vendere le auto più costose negli USA

Stellantis sta attraversando un periodo difficile negli Stati Uniti con vendite in calo in quello che rimane il suo mercato principale a livello globale. Le vendite di Dodge, Ram, Jeep, Chrysler, Fiat e Alfa Romeo sono diminuite del 10 per cento nel primo trimestre rispetto al 2023 e molti veicoli Stellantis continuano a rimanere nei concessionari per un periodo molto più lungo rispetto alla media del settore. Secondo i dati di Edmunds.com Inc., i loro giorni di svolta, ovvero il tempo in cui i veicoli rimangono in inventario prima di essere venduti, sono stati in media di 98 giorni ad aprile, rispetto alla media del settore di 52.

Stellantis sta registrando difficoltà nel vendere le auto più costose in America

Ivan Drury, direttore degli insight di Edmunds, ha affermato che i maggiori ostacoli alle vendite per l’industria automobilistica sono esacerbati per Stellantis a causa dei suoi alti prezzi di vendita. Drury ha affermato che al culmine della pandemia di COVID-19, le persone acquistavano molti più veicoli con prezzi superiori ai 50.000 dollari rispetto a quelli a prezzi più economici. Ora la situazione si è capovolta, con più persone alla ricerca di opzioni più economiche. “Praticamente ogni casa automobilistica con prodotti costosi sta avendo problemi”, ha detto.

In occasione della recente conferenza stampa relativa ai risultati del primo trimestre del 2024 il direttore finanziario di Stellantis Natalie Knight aveva spiegato che la società si trova in un periodo di transizione. “Una delle cose che stiamo davvero cercando di fare in Nord America è guardare al mercato in generale, cerchiamo di capire come rendere i nostri prezzi più attraenti per i consumatori, ma essere in grado di mantenere un livello elevato”, ha detto.

Ad esempio Jeep, da tempo leader in termini di volumi per Stellantis, ha tagliato i prezzi all’inizio di quest’anno dopo che le vendite sono diminuite del 6% lo scorso anno. “L’inflazione è stata un duro colpo per le famiglie e le persone qui negli Stati Uniti, dovevamo fare qualcosa”, ha detto a febbraio Antonio Filosa, capo del marchio Jeep.

Ma questi tagli di prezzi per Stellantis riguardano anche altri marchi. Ad esempio Dodge Durango, ora viene offerto fino a 4.000 dollari in meno, alcuni modelli Ram 2500 e 3500 del 2024 sono proposti con sconti fino a $ 9.000 e Chrysler Pacifica con uno sconto fino a 2.660 dollari per l’ibrido plug-in e 2.000 dollari per le versioni alimentate a combustione.

Tra i modelli Stellantis ancora in produzione, quelli che sono rimasti nei concessionari per più tempo ad aprile sono stati la Jeep Grand Wagoneer, con una media di 166 giorni, la Jeep Gladiator per 138 giorni e l’ibrido plug-in Grand Cherokee 4xe, fino a 137 giorni, secondo i dati Edmunds.

Drury ha affermato che il pick-up Gladiator è un buon esempio di veicolo Stellantis che per ora sembra non essere sincronizzato con il mercato attuale, soprattutto considerando il prezzo medio di transazione di circa 57.000 dollari. Le vendite di Gladiator sono diminuite del 4% nel primo trimestre rispetto allo scorso anno. Jeep prevede presto di rilasciare una versione ibrida plug-in del modello che potrebbe aiutare le sue vendite.