Carlos Tavares: “Lancia? Volevano che facessi fuori il marchio”

Carlos Tavares, parlando del possibile ritorno di Lancia nel motorsport mentre si trovava nel circuito di Misano Adriatico in occasione dell’E-Prix di Formula E, ha anche ammesso che quando è nata Stellantis e lui è diventato amministratore delegato in tanti gli hanno chiesto di fare fuori Lancia, che in quel momento viveva un periodo difficile con una sola auto in vendita e in un solo mercato: L’Italia.

Carlos Tavares ha voluto fortemente mantenere il brand Lancia quando in molti gli chiedevano di sbarazzarsene

Carlos Tavares però ha spiegato di non essersi fatto convincere da chi gli chiedeva a gran voce di sbarazzarsi di questo marchio prevedendo invece il rilancio come brand premium del gruppo con l’arrivo di tre nuovi modelli: Ypsilon, Gamma e Delta. Stellantis ha subito chiarito di considerare Lancia insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles uno dei suoi tre brand premium. Il marchio avrà almeno 10 anni di tempo per dimostrare di cosa è capace in Europa. Al momento filtra molto ottimismo sul recupero di questo brand. La nuova Ypsilon che ha debuttato lo scorso 14 febbraio è stata molto apprezzata in tutta Europa i primi commenti sono stati assai positivi e fanno ben sperare.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares

Inoltre Carlos Tavares ha pure confermato di aver da poco approvato ufficialmente le nuove Lancia Delta e Gamma che ha potuto vedere in anteprima a Torino nei giorni scorsi dicendo che sono due auto stupende. Dunque il numero uno di Stellantis sembra essere molto ottimista a proposito del futuro del marchio piemontese che nei prossimi anni avrà tutto dalla sua per poter riemergere e tornare a fare utili. Quella sarà del resto la condizione necessaria per un ritorno nel mondo dei motorsport che è sicuramente un qualcosa di auspicato anche dallo stesso numero uno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.