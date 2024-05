Ferrari 12Cilindri: il primo tuning (per fortuna) è soft

Gli specialisti del tuning sono in grado di muoversi ad una velocità impressionante. A volte lanciano le loro elaborazioni quasi in contemporanea col debutto dei modelli su cui vanno a lavorare. Una cosa del genere sta succedendo con la nuova Ferrari 12Cilindri. Risale a pochi giorni fa il vernissage della nuova coupé del “cavallino rampante”, ma già è pronto un tuning leggero firmato dai tedeschi di DMC, che hanno grande dimestichezza con le auto sportive di fascia alta.

Per la “rossa” più recente è stato sviluppato un alettone posteriore in fibra di carbonio, battezzato “Elegante”, in virtù di quello che gli autori considerano un innesto “soft” sulle linee della sua carrozzeria. Questa appendice, come gli altri prodotti del catalogo DMC, è certificata dal TUV, un’autorità in materia di sicurezza automobilistica, ufficialmente riconosciuta dal governo tedesco.

Con il tuning di cui ci stiamo occupando, lo sviluppatore ha voluto conferire più grinta alla parte posteriore della nuova Ferrari 12Cilindri, ritenuta da quelli di DMC, nella scheda descrittiva del prodotto in esame, un’auto dall’aspetto superbo, ma un po’ dolce e addomesticata nello specchio di coda. Ovviamante è la loro opinione, quindi non si tratta di un dogma di fede.

Foto DMC

Più in generale, dai commenti che si leggono sui social, sembra emergere un grande apprezzamento per il frontale e il profilo laterale della nuova creatura di Maranello, ma tanta gente fatica ad accettare il trattamento della coda. L’alettone DMC Carbon GT Wing “Elegante” interviene in quest’area della vettura, per conferirle un’identità visiva diversa.

Ad ognuno il giudizio sulla qualità estetica dell’opera, che sarebbe più completo in presenza di immagini da altre prospettive. Al momento, però, dobbiamo accontentarci solo della vista di 3/4 anteriore.

La nuova appendice, con supporti in alluminio e area deportante in fibra di carbonio, non va ad interferire con l’ala originale attiva, che continuerà a svolgere il suo lavoro. Per l’installazione, possibile anche sulla versione Spider della nuova Ferrari 12Cilindri, occorre forare il bagagliaio. Ne vale la pena? A voi il giudizio. Sarebbe interessante conoscere il vostro parere sulla cosa.

Ricordiamo che la nuova “rossa”, nelle due declinazioni in cui è proposta, porta nel nome l’omaggio alla motorizzazione simbolo della casa di Maranello, sotto un abito ispirato a quello della 365 GTB/4 Daytona. Qui il V12 ha una cilindrata di 6.5 litri e mette sul piatto una potenza massima di 830 cavalli, con alchimie sonore di straordinaria piacevolezza.

Foto | DMC