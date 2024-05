Stellantis cambia la sua struttura organizzativa per il Sud America

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore cambiamenti importanti per la sua struttura organizzativa per il Sud America. Fernando Scatena è il nuovo CFO per il Sud America, in sostituzione di Carlos Kitagawa, che assume nuovi incarichi globali come Group Controller. Scatena ha una solida esperienza in Finanza, è laureato in Contabilità presso l’Universidad Nacional de Córdoba con un MBA in amministrazione e gestione aziendale presso la IAE Business School, in Argentina.

Cambi di struttura importanti per il gruppo Stellantis in America latina

Felipe Daemon diventa il nuovo vicepresidente di Citroën per il Sudamerica. Nel gruppo dal 2013, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nelle aree marketing e prodotto dell’azienda, oltre ad essere vicepresidente della marca Peugeot per l’America. del Sud. Daemon è un economista laureato all’Ibmec, ha studiato un MBA alla FGV e ha una specializzazione presso l’Università di Berkeley – California (USA).

Fabiana Figueiredo è la nuova vicepresidente di Peugeot per il Sud America. Con 14 anni di esperienza nel settore automobilistico, Fabiana nel gruppo Stellantis ha lavorato per i marchi Fiat, Jeep e Ram come responsabile della pianificazione strategica, del branding, della customer experience e delle pubbliche relazioni. Ha conseguito una laurea post-laurea in Comunicazione presso la Syracuse University e il College of Charleston, nonché un MBA in gestione del personale presso Pitágoras. Vanessa Castanho, fino ad allora responsabile del marchio Citroën in Sud America, accetta una nuova sfida in Stellantis, che sarà annunciata prossimamente.

“Abbiamo definito una nuova struttura con l’obiettivo di garantire efficienza e agilità per soddisfare le richieste del mercato. In questo modo l’azienda garantisce la sostenibilità e lo sviluppo continuo dell’attività a lungo termine. Ringrazio quindi Carlos e Vanessa per il loro contributo. Auguro loro, così come Fernando, Felipe e Fabiana, tanto successo nei loro nuovi incarichi”, sottolinea Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.