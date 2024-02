Lancia Pu+Ra HPE premiata in Italia: è il “Concept” dell’Anno 

Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, ha ricevuto il premio nella categoria “Concept” nell’annuale sondaggio di Quattroruote sulle principali novità dell’industria automobilistica. La rivista ha riproposto il premio “Novità dell’Anno” per la 25a edizione, con lettori e appassionati chiamati a votare in tre categorie principali: Concept, Dream e Lifestyle.

Lancia Pu+Ra HPE trionfa nella categoria “Concept” del premio “Novità dell’Anno”

Lancia Pu+Ra HPE ha trionfato nella categoria Concept con oltre il 38% dei voti, dimostrando l’apprezzamento del pubblico italiano nei confronti della visione futura del marchio. L’Italia ha sempre giocato un ruolo fondamentale per Lancia, e da qui il marchio intende ripartire con la Nuova Lancia Ypsilon, programmata per essere presentata il 14 febbraio a Milano, accompagnata da una rete di vendita appositamente dedicata. Il numero di concessionari sarà ridotto da 230 a 160, di cui 100 già sottoposti a rinnovo, mentre gli altri verranno definiti in tempo per il lancio della Nuova Ypsilon.

Le concessionarie Lancia si contraddistinguono per la nuova Corporate Identity, che si basa su quattro pilastri fondamentali del piano strategico del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un innovativo modello di vendita. Questi rinnovati spazi dedicati saranno sempre più esclusivi e premium, progettati per accogliere i clienti e offrire loro un’esperienza arricchita di bellezza, design e l’eleganza tipica dell’italianità.

“Siamo entusiasti di ricevere questo apprezzamento dal pubblico italiano, che riconosce il lavoro svolto dall’intero team Lancia sul Pu+Ra HPE, rappresentando una visione futura del marchio che sarà ribadita il 14 febbraio con la presentazione della Nuova Ypsilon a Milano. L’Italia ha sempre giocato un ruolo cruciale per il marchio Lancia, e da qui ripartiamo con la prima vettura dell’era nuova e una rete di vendita rinnovata e dedicata, mirando a diventare un marchio rispettato e credibile nel mercato premium”, ha dichiarato Luca Napolitano, Amministratore Delegato del Marchio Lancia.