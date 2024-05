Olivier Francois, CEO di Fiat: “Quattro nuove auto in arrivo”

Nel corso di un’interessante intervista rilasciata ad Automotive News Europe, il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois ha parlato di quello che è il posto della sua azienda all’interno del gruppo Stellantis e di come il brand sta gestendo la sua transizione verso la mobilità elettrica. Francois ha pure confermato che sono in arrivo 4 nuovi modelli tra cui la nuova Panda che sarà svelata nel corso del prossimo mese di luglio.

Fiat: Olivier Francois anticipa i piani futuri e spiega le novità in arrivo

Olivier Francois ha confermato che Fiat con oltre 1,3 milioni di auto vendute nel 2023 rimane il brand più importante all’interno del gruppo Stellantis come numeri di vendita. Inoltre la casa torinese è leader di mercato in tre paesi molto importanti: Italia, Brasile e Turchia. In Europa il CEO ha ricordato che la sua azienda ha dato il via ad una nuova offensiva di modelli con la piccola Fiat 600 e la minicar completamente elettrica 500e.

Ci saranno altri quattro modelli in cantiere, a cominciare dalla nuova Panda più grande che sarà svelata quest’estate. “Le vetture sono progettate e realizzate, tutte, non solo la prossima Panda”, ha dichiarato Olivier Francois ad Automotive News Europe. Sempre a proposito del brand torinese il numero uno del marchio ha detto che per il futuro la casa automobilistica vuole continuare ad essere protagonista in Europa e anche in Sud America prendendo il meglio dei due mondi e realizzando delle vere e proprie auto globali.

Ricordiamo infatti che oltre alla nuova Panda, è atteso l’arrivo di una nuova generazione del pickup Strada e anche del SUV Fastback. Secondo il dirigente di Stellantis occorre sfruttare al meglio le sinergie che vi sono all’interno del gruppo nato dalla fusione di PSA e FCA.

Infine Olivier Francois ha anche discusso del suo ruolo di CEO di DS Automobiles, il marchio premium francese che paragona alle icone della moda Dior e Louis Vuitton, e degli sforzi di marketing digitale di Stellantis (è anche chief marketing officer del gruppo).