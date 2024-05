Ferrari registra ricavi in crescita nel primo trimestre 

Ferrari ha annunciato nelle scorse ore che i suoi ricavi netti nel primo trimestre del 2024 sono aumentati del 10,9 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2023, raggiungendo 1,6 miliardi di euro. L’utile netto è aumentato del 19 per cento su base annua raggiungendo i 352 milioni di euro, mentre l’utile per azione (EPS) è aumentato del 20 per cento rispetto al primo trimestre del 2023 attestandosi a 1,95 euro. Le spedizioni sono state pari a 3.560 unità, praticamente invariate rispetto a un anno fa. La società ha riaffermato le sue linee guida per il 2024, prevedendo che i ricavi netti supereranno i 6,4 miliardi di euro, con un EPS di almeno 7,50 euro.

Ricavi in crescita per la Ferrari nel primo trimestre del 2024

“L’inizio dell’anno è stato molto positivo: ricavi e profitti hanno registrato una crescita a doppia cifra con consegne stabili. Ciò è stato ottenuto attraverso un mix di prodotti e mercati ancora più forte, nonché un maggiore contributo delle personalizzazioni. La nostra strategia di valore rispetto al volume continua ad essere successo”, ha detto l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna. Le azioni Ferrari sono crollate del 3,87 per cento dopo la pubblicazione degli utili.

Ricordiamo inoltre che il produttore automobilistico di Maranello sta costruendo una fabbrica per produrre auto ibride ed elettriche che sarà pronta il mese prossimo, con la prima Ferrari completamente elettrica prevista nel quarto trimestre del 2025. In totale saranno 4 le nuove super car che il cavallino rampante lancerà sul mercato entro il 2025. Lo scorso anno il brand di lusso ha raggiunto il nuovo record di vendite e nel 2024 è probabile che questo possa essere ritoccato ulteriormente. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane a proposito della casa automobilistica di Maranello.