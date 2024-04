Benedetto Vigna conferma che la Ferrari produrrà auto con motore a combustione fino a quando i clienti lo desidereranno

A margine dell’inaugurazione del nuovo laboratorio ricerca e sviluppo per le batterie delle future super car del cavallino rampante, il numero uno della Ferrari Benedetto Vigna ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti. Il boss della casa di Maranello pur confermando che la sua azienda intende puntare sulle auto elettriche e che la prima arriverà nel 2025, ha anche aggiunto che comunque questo non significa che la sua casa automobilistica dirà addio alle auto termiche ma che anzi queste continueranno ad essere prodotte almeno fino a quando i clienti desidereranno acquistarle.

Ferrari continuerà a puntare sulle auto con motore endotermico, lo ha confermato il CEO Benedetto Vigna

Insomma parole nette quelle di Benedetto Vigna che fanno capire che la Ferrari ancora per molto tempo andrà avanti con le sue super car termiche rassicurando chi temeva che nel giro di pochi anni anche il cavallino rampante avrebbe detto addio ai motori a combustione in favore dell’elettrico al 100 per cento. Vigna parlando con la Repubblica ha detto che questa scelta di continuare con il termico è una di quelle che lo rende più orgoglioso da quanto è arrivato alla guida dell’azienda. Ha detto che le transizioni da una tecnologia all’altra non si fanno dall’oggi al domani e spesso richiedono lunghi periodi di adattamento. Di conseguenza la casa italiana andr avanti proponendo auto a benzina, ibride e anche elettriche e saranno i clienti a scegliere quali acquistare e quali no.

Ferrari dunque sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Sicuramente saranno contenti tutti quei clienti e anche i semplici appassionati che avevano temuto che le future super car del cavallino rampante non sarebbero più state le stesse. “Abbiamo fiducia nella neutralità tecnologica. Attualmente, stiamo dedicando risorse allo sviluppo dei combustibili neutri dal punto di vista del carbonio, che possono essere sia e-fuel che biofuel. Ritengo che questa sia la strategia migliore, in linea con la filosofia di Ferrari, che da sempre si distingue per l’approccio centrato sul cliente nel valutare nuove tecnologie senza forzature. La vera sfida non risiede tanto nella transizione verso veicoli elettrici, ma piuttosto nel compiere la transizione in sé.” Tornando a parlare della prima supercar elettrica che arriverà nel 2025 ha detto che sarà una vera Ferrari e regalerà emozioni ai tanti fan del brand.