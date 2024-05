Nuova Fiat Multipla 2025: ecco quanto potrebbe costare

Nuova Fiat Multipla arriverà entro la fine del 2025 e sarà un modello molto interessante. Farà parte della nuova famiglia Panda che debutterà con il lancio della nuova Fiat Panda nel luglio di quest’anno. Rispetto a questo modello avrà uno stile di design molto simile ma con dimensioni differenti. Infatti mentre la nuova Panda sarà lunga circa 4 metri la nuova Multipla sarà quasi 4,4 metri.

Ecco quale potrebbe essere il prezzo di partenza della nuova Fiat Multipla 2025

Nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis la stessa di Citroen C3 e Citroen C3 Aircross. Questa piattaforma sarà usata anche dalla nuova Fiat Panda. La produzione di questo nuovo modello avverrà in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra. La vettura avrà versioni elettriche al 100 per cento e anche con motore termico. La entry level dovrebbe avere un motore 1.2 da 100 cavalli. La gamma di motori di questa auto avrà molto in comune con quella della nuova Fiat Panda.

La nuova Fiat Multipla al pari della “gemella” Citroen C3 Aircross arriverà sul mercato sia in versione a 5 posti che nella configurazione a 7 posti. Si tratterà di un’auto molto capiente e spaziosa. La filosofia di questa auto sarà la stessa della nuova Panda. Dunque si tratterà di un’auto pratica ed essenziale molto funzionale con un abitacolo capiente e minimalista. Questa auto inoltre al pari della nuova Panda potrebbe avere prezzi molto interessanti. Infatti l’elevato rapporto qualità prezzo sarà una delle sue caratteristiche principali.

Secondo indiscrezioni la nuova Fiat Multipla avrà un prezzo molto conveniente specie per le versioni base. Considerato che la nuova Panda partirà da circa 14 – 15 mila euro, sembra facile ipotizzare che per la versione termica da 100 cavalli si possa partire da poco più di 20 mila euro. Ovviamente le versioni top di gamma e quelle elettriche al 100 per cento costeranno di più ma comunque i prezzi dovrebbero essere sempre molto ragionevoli. Con le nuove Panda e Multipla la principale casa automobilistica italiana pensa e spera di poter conquistare preziose quote di mercato non solo in Europa ma anche in altre aree del mondo confermandosi così brand leader di Stellantis sul fronte delle immatricolazioni.