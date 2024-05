Jeep Wagoneer S: primo avvistamento in strada per il nuovo SUV

Jeep Wagoneer S sarà svelato entro fine anno. Il nuovo SUV era stato anticipato da alcuni teaser negli scorsi anni e poi anche di recente. Questo modello avrà un ruolo molto importante nella futura gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. Nelle scorse ore dal web sono emerse le prime immagini spia del nuovo modello senza veli: il veicolo è stato immortalato in strada. Queste foto spia sono state pubblicate da Jeep EV Forum.

Prime foto spia in strada per il nuovo Jeep Wagoneer S che debutterà entro fine anno

Jeep Wagoneer S in versione prototipo ci fornisce uno sguardo più da vicino alle sue caratteristiche di design. Il prototipo mostra che nella realizzazione di questo veicolo sia stata data molta importanza all’aerodinamica ed elementi stilistici unici come le ali del montante D e lo spoiler posteriore. I rapporti iniziali suggeriscono che il nuovo modello di Jeep avrà un potente sistema AWD a doppio motore in grado di scattare da 0 a 100 km orari in 3,5 secondi, ma potrebbe anche essere dotato di un’opzione di propulsione ICE. Stellantis sta valutando la possibilità di offrire propulsori sia elettrici che a benzina per soddisfare una gamma più ampia di clienti.

Infatti inizialmente era previsto che questo modello al pari dell’imminente Jeep Recon arrivasse sul mercato solo in versione elettrica al 100 per cento. Di recente però il CEO di Jeep Antonio Filosa non ha escluso l’arrivo di almeno una versione ICE per quesot modello.

Jeep Wagoneer S avrà una lunghezza di circa 4,9 metri e dunque sarà perfetta per le strade americane. Tuttavia si tratterà di una vettura globale che sarà venduta anche in Europa. Vedremo dunque da qui al momento del debutto quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello di cui si parla ormai da molti anni e che è destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della casa automobilistica americana di Stellantis.