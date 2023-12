Jeep Recon e Wagoneer S le grandi novità per la casa americana nel 2024

Jeep si sta impegnando in un progetto di elettrificazione molto ambizioso. Il famoso produttore di veicoli SUV e fuoristrada ha scelto di puntare senza riserve sulla mobilità ecologica. Il 2024 sarà un anno chiave per la strategia di prodotto del noto marchio americano del gruppo Stellantis. Durante quest’anno verranno presentate molte novità. Nuovi modelli e aggiornamento di quelli esistenti tra questi i pezzi forti saranno le nuove Jeep Recon e Wagoneer S.

Nel 2024 Jeep sarà una delle principali protagoniste del settore grazie ai debutti delle nuove Jeep Recon e Wagoneer S

Jeep ha fissato il 2024 come anno cruciale per realizzare il suo piano strategico. In quell’anno presenterà molte novità che arricchiranno la sua gamma di veicoli elettrificati. Tra le novità Jeep per il 2024 ci saranno SUV interamente elettrici. In questo articolo analizzeremo i nuovi modelli che verranno mostrati nel corso dell’anno prossimo. Tra le novità più rilevanti che Jeep lancerà nel 2024, c’è un nuovo SUV elettrico. Di questo modello abbiamo già visto un’anticipazione. Si tratta della Jeep Recon . Un SUV totalmente elettrico che, come afferma la stessa azienda, avrà ottime prestazioni fuoristrada rispetto agli altri.

La nuova Jeep Recon, che abbiamo già conosciuto attraverso il concept model omonimo, avrà il sistema di controllo della trazione Jeep Selec-Terrain. Una tecnologia accompagnata da protezione inferiore, ganci di rimorchio e pneumatici adatti per fuoristrada. Sarà presentata l’anno prossimo e sarà prodotta negli Stati Uniti. Jeep ha annunciato che sarà commercializzata, tra le altre regioni, in Europa.

Oltre che Jeep Recon, nel 2024 arriverà anche la versione definitiva della Jeep Wagoneer S. Un modello con cui Jeep vuole consolidare la sua posizione nel segmento dei SUV di lusso. Il Wagoneer elettrico si farà notare per il comfort di guida, la sua attrezzatura tecnologica e, ovviamente, per le sue doti fuori strada. Come Jeep Recon, il nuovo Wagoneer elettrico sarà venduto in tutto il mondo e avrà un’autonomia di circa 650 chilometri. Sarà capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Sarà fabbricato anche in Nord America.

Oltre Jeep Recon e Wagoneer S il 2024 di Jeep arricchirà la sua gamma con altre novità. Jeep Grand Cherokee sarà una delle più attese del 2024. L’azienda sta preparando un’importante revisione per la quinta generazione di questo modello. Un “rinnovamento” per aggiornarsi e poter affrontare il resto del ciclo commerciale che la attende. I progetti di Jeep prevedono il lancio del restyling della quinta generazione del Grand Cherokee nel 2024. Un aggiornamento che porterà il modello a cinque e sette posti.