Nuova Lancia Ypsilon: ecco la versione di TDA

Nuova Lancia Ypsilon dopo una lunga attesa è stata finalmente svelata lo scorso 14 febbraio a Milano nell’edizione limitata Cassina. La vettura è ordinabile nella gamma intera da qualche giorno qui da noi in Italia. Nel frattempo dalla Spagna arriva la notizia che la produzione in serie della prima vettura del nuovo corso di Lancia è iniziata oggi presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino alla città di Saragozza.

Nuova Lancia Ypsilon TD: ecco la personale interpretazione del famoso creatore digitale che mostra come doveva essere il design di questa auto

Nonostante questa auto sia ormai una realtà, sul web c’è chi ha voluto mostrare la sua personalissima interpretazione della nuova Lancia Ypsilon. Si tratta del designer e architetto Tommaso D’Amico che sul suo canale di YouTube ha deciso di mostrare come secondo lui sarebbe dovuta essere questa vettura. Il creatore digitale conosciuto sul web anche con il nome di TDA ha deciso quindi di mostrare la sua personale interpretazione di questo modello. Esternamente il concept riprende la linea del modello in produzione, adeguandosi alle esigenze attuali ma con variazione estetiche che la rendono più vicina al modo di concepire le auto di “casa nostra”.

Tommaso D’Amico ha anche aggiunto che con questa proposta ha cercato di non allontanarsi troppo troppo da quella che è stata ed è ancora oggi un gioiello del panorama automobilistico Italiano, naturalmente prevedendo materiali di pregio e tecnologia ad altissimo livello. Nel video viene mostrato anche l’abitacolo di questa ipotetica versione della nuova Lancia Ypsilon.

In particolare qui notiamo la presenza di una plancia strumenti pensata sulla base di modernissime tecnologie. Il motore previsto per questo gioiello secondo il suo autore potrebbe essere un propulsore ibrido 1.2 con 140 cv TCT7, cambio automatico e trazione RWD, senza escludere dalla gamma motorizzazioni elettriche. La nuova Lancia Ypsilon di TDA sarebbe inoltre proposta in varie colorazioni tutte molto eleganti nel rispetto della qualità che contraddistingue il blasonato marchio italiano che fa parte del gruppo Stellantis.