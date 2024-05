Alfa Romeo Junior: da oggi in Italia si possono ordinare anche le versioni base

Alfa Romeo Junior è stato svelato lo scorso 10 aprile. Nonostante sia passato meno di un mese dalla sua presentazione ufficiale la casa automobilistica del Biscione dopo le versioni di lancio ha deciso di dare il via agli ordini in Italia anche per le versioni entry level. Disponibili nelle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV le due versioni entry level hanno in Italia un prezzo di partenza rispettivamente di 29.900 euro e 39.500 euro.

Aperti gli ordini in Italia per aquistare le versioni base di Alfa Romeo Junior

Con Alfa Romeo Junior il “Biscione” torna nel segmento delle compatte premium con un modello che ridefinisce i canoni della sua categoria e reinterpreta gli stilemi del marchio. Erede di modelli leggendari come le varie generazioni della Giulietta e l’audace MiTo del 2008, l’Alfa Romeo Junior porta avanti tutto il DNA sportivo ed estetico del marchio “Biscione”. Conserva elementi distintivi come il quadro strumenti “Cannocchiale” e il frontale ispirato ai modelli classici di Alfa Romeo, con la griglia triangolare che porta il logo del marchio e una reinterpretazione del trilobo. Le sue tre luci anteriori a LED su ciascun lato della griglia richiamano lo stile delle auto sportive come l’Alfa Romeo SZ e Brera. Il nome “Junior” ha una storia di successo nel marchio, iniziando con l’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1966.

Vedremo dunque come Alfa Romeo Junior sarà accolto dai clienti italiani che in queste settimane hanno dimostrato molto interesse nei confronti di questo modello. Da segnalare che oltre al via degli ordini per Junior il Biscione oggi ha fatto parlare di se per gli ottimi risultati di vendita relativi al mese di aprile. Questi sono merito in particolare del Crossover Alfa Romeo Tonale che con una quota di mercato del 6% si conferma il C-SUV più venduto in assoluto in Italia da Stellantis e il quarto della sua categoria.