Opel Zafira: ecco l’insolita versione di Irmscher

Il tuner tedesco Irmscher è tornato a far parlare di se nelle scorse ore con un nuovo furgone basato sulla Opel Zafira. Quest’auto dall’aspetto brutale è limitata a sole 100 unità, il che la rende più rara della Ferrari F40. Il furgone ha un aspetto e uno stile più aggressivo grazie alla spettacolare messa a punto e alle nuove sospensioni. L’Irmscher is3 Black Phantom 2.0 ci ricorda che un furgone non deve essere noioso. Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 si differenzia dal modello standard con un nuovo kit carrozzeria e un design esterno unico. Irmscher ha descritto il suo progetto come “un elegante minivan per persone con uno stile di vita attivo”. L’auto è stata verniciata in colore grafite e completata con accenti dorati. L’aspetto è completato dai cerchi Hydra Star neri da 20 pollici.

Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 si differenzia dal modello standard con un nuovo kit carrozzeria e un design esterno unico

La Opel rinnovata ha un frontale rivisto con un nuovo spoiler anteriore integrato. Sui lati, il furgone presenta nuove minigonne laterali con una sezione posteriore allungata che attirano lo sguardo verso la parte posteriore del veicolo. Irmscher aggiunge uno spoiler posteriore funzionale e un grembiule posteriore più ampio.

Irmscher esalta l’aspetto sinistro di una vasca da bagno con accenti dorati o neri. L’auto monta cerchi Hydra Star da 20 pollici rifiniti in nero. Il furgone ha sospensioni sportive con altezza da terra notevolmente ridotta. In termini di potenza, il furgone rimane di serie sotto il cofano e viene fornito con una gamma di motori diesel standard. Irmscher limiterà la produzione del Black Phantom 2.0 a sole 100 unità. Disponibile direttamente presso l’azienda o uno dei suoi partner.

Nonostante tutti i miglioramenti, questa Opel Zafira Life by Irmscher rimane altrettanto pratica della versione normale. Gli interni dell’auto rimangono invariati e dunque il furgone può ospitare fino a 8 passeggeri. Opel Zafira Life è dotata di un’intera gamma di turbodiesel con potenza da 102 a 177 CV. Tutte le versioni sono offerte con trazione anteriore e consumano fino a 8,1 litri per 100 km nel ciclo combinato. Ricordiamo infine che è possibile ordinare Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 sul sito web dello studio di tuning o presso i partner. Il costo del pacchetto di revisione viene stabilito individualmente.