Opel Zafira-e Life si trasforma in un camper 100% elettrico

L’Opel Zafira-e Life è il veicolo ideale per tutti coloro che desiderano non solo più spazio e flessibilità, ma anche mobilità elettrica, pure durante un weekend in campagna o in campeggio. Lo spazioso van elettrico del marchio tedesco sarà in mostra al Caravan Salon di quest’anno a Düsseldorf dal 26 agosto al 4 settembre.

Non solo allo stand D42 nel padiglione 16, ma anche come Crosscamp Flex elettrico a batteria nell’arena outdoor, dove gli specialisti del camper urbano Crosscamp presenteranno il prototipo di un Crosscamp Flex a zero emissioni basato proprio sulla Zafira-e Life. L’EV combina l’elevata praticità e flessibilità del modello Opel con il desiderio di un camper a emissioni zero a livello locale.

Opel Zafira-e Life: svelata la versione Crosscamp Flex completamente elettrica

La batteria di trazione agli ioni di litio da 75 kWh (posizionata sotto il pavimento per risparmiare spazio) consente viaggi più lunghi, con un’autonomia fino a 322 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

La ricarica avviene molto facilmente: tramite wallbox, ricarica rapida o persino un cavo per le prese domestiche. Utilizzando 100 kW di corrente continua (CC), occorrono circa 48 minuti affinché la batteria raggiunga l’80% di stato di carica.

Per preservare l’energia nella batteria di trazione per la guida, una batteria ausiliaria da 95 Ah a bordo fornisce elettricità per l’illuminazione, un frigorifero e una presa USB per caricare altri dispositivi elettrici come smartphone o fotocamere.

Come ogni Crosscamp, il Crosscamp Flex full electric ha tutto il necessario per assicurare un viaggio rilassante. La pratica dotazione comprende sedili anteriori ruotabili di 180°, angolo cottura, lavabo, fornello a gas, pensili a muro e contenitori per acqua potabile e acque reflue.

Grazie alla panca posteriore che si trasforma rapidamente in un letto matrimoniale e altri due letti sotto il tetto rialzato, il Crosscamp Flex può ospitare comodamente fino a quattro persone.

Tutte le varianti Crosscamp basate sull’Opel Zafira-e Life beneficiano dell’ampia gamma di sistemi di assistenza offerti di serie dall’EV del brand tedesco. L’elenco include avviso di collisione anteriore, frenata di emergenza, avviso di stanchezza conducente, assistenza al mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e cruise control semi-adattivo.

Il Crosscamp Flex si unirà alle varianti con motore diesel a partire dal 2023. Successivamente il marchio prevede di offrire anche il camper urbano elettrico come Crosscamp Lite.