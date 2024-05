Lancia 12Cilindri: ecco come sarebbe la super car del cavallino rampante in versione Lancia

Nei giorni scorsi Ferrari ha svelato la sua nuova super car erede della Ferrari 812 Superfast che si chiama Ferrari 12Cilindri. Questa auto sta ricevendo grandi apprezzamenti per il suo design e le sue caratteristiche. Nei giorni scorsi a qualcuno è venuto in mente di immaginare come sarebbe questa auto se vi fosse anche una versione di Lancia che noi abbiamo scherzosamente soprannominato Lancia 12Cilindri.

Ecco come sarebbe la Ferrari 12Cilindri nella versione di Lancia

Si tratta di un render apparso sul forum del sito Autopareri. Ovviamente la base è la nuova super car del cavallino rampante dotata di tutti gli inediti elementi di design che caratterizzano le nuove auto di Lancia dalla concept Lancia Pu+Ra fino alla recente nuova Ypsilon che è stata svelata lo scorso 14 febbraio a Milano. Guardando con attenzione il render notiamo che la forma di questa ipotetica auto è esattamente la stessa della Ferrari 12Cilindri. I cerchi invece sono direttamente presi in prestito dalla futuristica lancia Pu+Ra che come sappiamo è stata svelata poco più di un anno fa e rappresenta una sorta di manifesto di quelle che saranno le future auto della casa automobilistica piemontese.

Nella parte anteriore di questa inedita Lancia 12Cilindri spicca il classico calice di Lancia che ritroveremo in tutte le future auto del brand. Questo ovviamente è stato ritoccato per essere adottato al frontare della vettura della casa di Maranello. Sulla parte laterale, si nota una striscia verticale di colore nero con il simbolo Lancia, insieme a una griglia nera sul montante posteriore. In molti si domandano se in futuro se Lancia lancerà mai una supercar sul mercato. Storicamente, l’azienda torinese non ha prodotto vetture al di sopra di una determinata fascia di prezzo, ma con il nuovo corso dell’azienda, non possiamo escludere questa possibilità. Ricordiamo infatti che Lancia viene considerata da Stellantis come uno dei suoi tre brand premium insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo.