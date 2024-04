Nuova Lancia Ypsilon: ecco come sarebbe in versione B-SUV

Nuova Lancia Ypsilon ha fatto il suo debutto a Milano lo scorso 14 febbraio anche se già a dire il vero prima di quella data erano state svelate le prime immagini senza veli del nuovo modello che viene prodotto in Spagna da Stellantis. La prima versione a debuttare è stata la Edizione limitata Cassina prima nella variante totalmente elettrica e poi anche in quella ibrida. Nei prossimi mesi la gamma della berlina compatta di Lancia sarà completata con tutte le versioni e gli allestimenti e poi nel 2025 debutterà anche la versione top di gamma HF che forse riporterà il brand nel mondo dei rally.

Ecco come sarebbe una versione B-SUV della nuova Lancia Ypsilon

Nelle scorse ore sul forum Autopareri è apparso un render del designer e creatore digitale Tony Ramirez che ha provato ad immaginare una versione B-SUV della nuova Lancia Ypsilon. Questa immagine sta facendo molto discutere i numerosi fan del marchio italiano e al solito ci si divide tra chi apprezzerebbe una versione di questo tipo e chi si augura di non vedere mai nella gamma di Lancia una vettura di questo tipo.

La verità è che auto così in questo momento hanno molto mercato e dunque non è da escludere che dopo il 2028 se le cose dovessero andare bene per Lancia con le prime tre auto del suo nuovo corso possa arrivare anche un B-SUV che ovviamente non sarebbe una Ypsilon ma potrebbe comunque essere un modello molto simile anche se con un nome diverso. Nel render, la nuova Lancia Ypsilon appare più alta e robusta, con un cofano bombato che consente la sua trasformazione da B-Hatch a B-SUV.

Piuttosto che ad una versione B-SUV della nuova Lancia Ypsilon al momento in casa Lancia si lavora al lancio della nuova ammiraglia che arriverà nel 2026 e si chiamerà Lancia Gamma. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi mentre due anni dopo sarà la volta della nuova Lancia Delta.