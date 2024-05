Exomod Ascent Blue Angel: la Dodge Challenger da 1000 CV con look da Charger del ’68

È stata battezzata Exomod Ascent Blue Angel, ma si tratta di una moderna Dodge Challenger Hellcat con body kit in fibra di carbonio che imita le forme dell’iconica Charger del 1968. Ne deriva un’auto hardcore, dall’aspetto vintage, ma dalle performance moderne, offerte in un quadro tecnologico e costruttivo contemporaneo.

Il nome del modello si collega alla verniciatura scelta per dare risalto ai suoi lineamenti ed onora un elicottero di salvataggio costruito su misura dalla Ascent Helicopters nella Columbia Britannica. Se la sigla è angelica, il quadro prestazionale ha una natura completamente diversa, per la forza devastante degli oltre 1000 cavalli erogati dal motore V8 Hennessey sovralimentato da 6.2 litri di cilindrata che ne anima le danze.

Protagonista della trasformazione è una Dodge Challenger Hellcat Jailbreak del 2023, con tettuccio apribile. Exomod ha scelto un aspetto legato a 360° al modello storico cui si ispira la rivisitazione, ma cambia il quadro dimensionale. Si nota anche l’innesto di vistose appendici aerodinamiche, irrinunciabili con una potenza così elevata. Molto scenografici i cerchi in lega Forgeline da 20 pollici, che lasciano intravedere i potenti freni Brembo a sei pistoncini, chiamati a un grande lavoro per smorzare le danze del modello.

Una Dodge potentissima ma all’antica

Il vigore energetico degli oltre 1000 cavalli giunge al suolo con il supporto di un cambio automatico a otto velocità TorqueFlite. Le sospensioni SRT Competition cercano di fare del loro meglio per agevolare la gestione di un mezzo così vulcanico. Nell’abitacolo si notano i rivestimenti in pelle Katzkin Havana Tobacco, abbinati perfettamente ai cromatismi della carrozzeria, in gran parte in fibra di carbonio.

Su un’auto del genere, le sonorità del motore guadagnano il gradimento dell’apparato uditivo, ma per chi volesse cambiare registro c’è un sistema audio Harman Kardon a 18 altoparlanti, dove ascoltare altre musicalità. Pur avendo recuperato un aspetto storico, l’auto non ha rinunciato alle funzionalità e ai dispositivi di sicurezza della moderna Dodge Challenger Hellcat, che ha fatto da donatrice.

Ci sono quindi l’ABS, gli airbag, i controlli di stabilità e trazione, il cruise control e molte altre cose irrinunciabili dell’era moderna. Per completare questo esemplare il lavoro si è protratto per 1500 ore. Exomod afferma che ogni intervento è stato eseguito al meglio e con estrema cura. La trasformazione ha un costo: per avere la Dodge Challenger così configurata bisogna spendere 379 mila dollari.

