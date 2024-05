Concorso d’Eleganza Villa d’Este: tutto pronto per l’edizione 2024

Procede a passo spedito la marcia di avvicinamento al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, in programma dal 24 al 26 maggio. L’evento punta a confermare la sua eccellenza, che ne ha fatto un punto di riferimento su scala mondiale. Fra poche settimane il via alle danze. Alcuni momenti saranno offerti anche al pubblico.

Sulle rive del Lago di Como sono attese una cinquantina di auto storiche rare ed eleganti. Frutto di un’attenta selezione, meriterebbero tutte un premio, ma il Best of Show e gli altri riconoscimenti andranno soltanto ad alcuni esemplari. Per i giudici non si profila una scelta facile. Anche le preferenze del pubblico faticheranno ad orientarsi su un solo modello, destinatario del premio Coppa d’Oro, assegnato dalla commissione popolare.

Foto BMW Group

Ieri, presso il Teatro alla Scala di Milano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024. In quella sfavillante cornice ambientale, i rappresentanti di BMW Group Classic, Grand Hotel Villa d’Este e BMW Italia hanno offerto alcune anticipazioni sui contenuti dell’edizione alle porte del leggendario evento dedicato alle auto classiche.

Il nucleo principale della manifestazione sarà riservato ai collezionisti e ai grandi intenditori di auto classiche, a Villa d’Este. Gli organizzatori hanno tuttavia previsto anche dei momenti aperti alla gente comune, grazie al Public Day, che andrà in scena a Villa Erba. I biglietti sono disponibili su ticketone. Ai presenti, il privilegio di gustare il raduno dei club automobilistici, in programma nella giornata di sabato 25 maggio, e la parata di tutte le 50 vetture in concorso, nella giornata di domenica 26 maggio.

Foto BMW Group

Sempre a Villa Erba prenderà forma il sollevamento del drappo dalla ventesima Art Car BMW. Questa vettura, nel mese di giugno, affronterà una delle avventure agonistiche più prestigiose al mondo: la 24 Ore di Le Mans. Insieme a lei, ci saranno altre auto da corsa, artisticamente interpretate, che si sono confrontate con le insidie del circuito della Sarthe.

Rimanendo in ambito BMW, spazio anche per la Z8, di cui sarà celebrato il 25esimo anniversario. Agli appassionati di supercar e, più in generale, di belle automobili, non potrà che far piacere la mostra dedicata al designer Marcello Gandini, recentemente scomparso. Per ulteriori approfondimenti sul Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024 rimandiamo al precedente post.