Nuove Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta: Stellantis pronta a dominare nel segmento C premium?

Il 2027 e il 2028 potrebbero essere anni molto interessanti per Stellantis che sta progettando adesso alcuni lanci eclatanti proprio in vista di quel biennio. Tra queste auto ci dovrebbero essere anche le nuove Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta. La seconda è già ufficialmente confermata, la prima invece deve ancora ricevere l’ok da parte di Stellantis. Molto dipenderà da quelli che saranno i risultati dei modelli che debutteranno nei prossimi anni e anche la situazione politica che potrebbe cambiare le cose a proposito delle auto elettriche.

Stellantis potrebbe conquistare grosse fette del mercato premium con le nuove Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta

Ad ogni modo una cosa sembra certa a tutti e cioè che con l’arrivo sul mercato delle nuove Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta, Stellantis potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti nel segmento delle berline compatte premium in Europa. I due modelli nascerebbero entrambi su piattaforma STLA Medium e dovrebbero essere solo elettriche con autonomia di 700 km. Al momento però non possiamo escludere che se la transizione verso le auto elettriche dovesse rallentare ancora anche di queste auto possano arrivare versioni con motore a combustione.

Le nuove Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta sono due delle auto che più fanno sognare i numerosi fan delle due case automobilistiche. Ciò è confermato dai numerosi render che nel corso degli ultimi anni sono apparsi sul web a proposito di queste due auto. Qui vi mostriamo un render di Giulietta di Mirko del Prete e uno della nuova Delta di Tommaso D’Amico.

Secondo alcune voci che circolano, se davvero le due auto si faranno potrebbero essere prodotte insieme molto probabilmente presso lo stabilimento Stellantis di Melfi che nei prossimi anni produrrà 5 nuove auto elettriche su piattaforma STLA Medium e dunque a queste si potrebbero aggiungere anche le nuove Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta portando a 7 il totale dei modelli prodotti li e assicurando una volta per tutte la piena occuapazione dello stabilimento. Al momento però ricordiamo che in proposito non vi sono notizie ufficiali ma solo indiscrezioni.