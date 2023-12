Ecco la nuova Citroën e-Berlingo: più versatile, tecnologica ed efficiente

Citroën rinnova Berlingo, il modello emblematico della casa francese, per portarlo a un nuovo livello. Emanando uno stile moderno ed espressivo portato dal suo nuovo frontale, la nuova Citroën e-Berlingo offre adesso un’esperienza a bordo degna di una berlina in termini di piacere di guida, benessere e tecnologie. Più che mai, soddisfa le aspettative di tutti i clienti che conducono uno stile di vita attivo con un comfort ulteriormente ottimizzato grazie ai sedili Citroën Advanced Comfort, nonché a un sistema di infotainment e connettività di ultima generazione. Nuovo Berlingo conserva la sua grande praticità e modularità anche nella versione che permette di trasportare fino a 7 persone.

Citroën e-Berlingo cambia atteggiamento adottando un nuovo volto moderno e deciso con la nuova identità stilistica Citroën

Inventore del monovolume, Citroën propone da sempre ai suoi clienti un modello robusto, adatto a loro e che si adatta a tutte le loro esigenze. la nuova Citroën e-Berlingo è un modello apprezzato che ha costruito il suo successo sulla versatilità e sull’espressione di convivialità. Nel tempo Berlingo ha progredito in termini di comfort e valorizzazione dello stile, confermando il suo status di riferimento sul mercato offrendo un vero know-how in termini di architettura e spazio a bordo, ingegno e funzionalità. Con Berlingo, Citroën offre una soluzione che garantisce grande libertà e serenità per sostenere famiglie, anziani e lavoratori di ogni genere, in una vita attiva appagante, dai tanti volti.

In Europa Berlingo è proposto solo nella versione elettrica, la cui autonomia è aumentata fino a raggiungere oggi i 320 km (ciclo misto WLTP in corso di omologazione) grazie ad una nuova batteria LFP (capacità utile) da 50 kWh. Una proposta rilevante per clienti e famiglie, con un’ampia varietà di attività per il tempo libero e attenti all’impatto ambientale delle loro scelte. Una clientela che vive per lo più in aree periurbane o provinciali, che ha la possibilità più semplice di ricaricarsi a casa e che desidera controllare i costi per utilizzo.

All’esterno, il nuovo design Citroën. Il frontale della nuova Citroën e-Berlingo è completamente ridisegnato e adotta la nuova identità estetica del Marchio. Più verticale e dai volumi generosi, esprime tutta la potenza e la modernità. La calandra e lo scudo formano un blocco omogeneo al centro del quale appare il nuovo logo ovale Citroën.

Su entrambi i lati del logo, una fascia a strisce nere evoca i motivi chevron, mostrando attenzione ai dettagli e apportando un tocco di raffinatezza. Crea il collegamento tra il logo e i nuovi fari che integrano la nuova firma luminosa Citroën a tre segmenti con una barra verticale e due barre orizzontali che ricordano le lame. Questa firma consente a Berlingo di mostrare un aspetto distintivo e tecnologico.

Questa striscia e le diverse griglie inferiori formano strati che strutturano il frontale e rafforzano la sensazione di larghezza, consentendo di sostenere un carattere deciso e pieno di fiducia. Con l’Advanced Comfort XTR Pack, lo scudo è animato al centro da una scarpa protettiva effetto alluminio, per una versione che vanta il suo lato avventuroso. Beneficia di animazioni a colori tramite adesivi rossi a infrarossi su ciascun lato, materializzati da una linea verticale, in contrasto con le linee orizzontali e coerente con la barra verticale della firma luminosa. Questi adesivi si trovano anche sugli airbump posti sui lati dell’auto. Questi ultimi donano una firma grafica alla vettura e slanciano una silhouette muscolosa segnata dalle fiancate lavorate.

Al livello superiore sono disponibili le barre sul tetto e due dimensioni di ruote: 16” e 17”. La linea di fuga dietro il padiglione dà energia alla silhouette. Il Nuovo Berlingo è disponibile in cinque colori di carrozzeria, tra cui i nuovi Kiama Blue e Sirkka Green, che si abbinano a Kaolin White, Perla Nera Black e Steel Grey.

All’interno, uno stile che si evolve al servizio dell’ergonomia. La nuovissima plancia si distingue innanzitutto per il suo volume ampio che emana una sensazione di qualità e robustezza. Il suo design mette in risalto la tecnologia simboleggiata dal nuovo touch screen centrale da 10 pollici ad alta definizione (vedi sotto) idealmente situato nella parte superiore, e dal nuovo quadro strumenti digitale personalizzabile.

Nella sua parte superiore integra un ampio vano portaoggetti Top Box, la cui esistenza è resa possibile grazie all’installazione dell’Airbag nel tetto. Nella sua parte inferiore, il piede centrale che riunisce le funzioni di controllo del cambio e selezione della modalità di guida, il freno di stazionamento elettrico, il pulsante di avviamento, 2 porte USB, integra anche un esclusivo storage che consente la ricarica a induzione del suo smartphone.

Un’altra novità diCitroën e-Berlingo è il volante, riscaldato come optional, che propone un nuovo stile del bordo che incorpora una zona leggermente appiattita nella parte inferiore, nonché un cuscino centrale più grafico che presenta al centro il nuovo logo Citroën. Integra i comandi per la gestione dell’impianto audio e del cruise control.

Per garantire ancora più versatilità, Nuova Citroën e-Berlingo beneficia di un’autonomia estesa . Dotata dell’efficiente motore da 100 kW (136 CV), abbinato a una nuova batteria LFP da 50 kWh (capacità utile) , la nuova ë-Berlingo offre ora fino a 320 km di autonomia (ciclo misto WLTP – attualmente in fase di sviluppo). Un dato in crescita del 20% rispetto al modello precedente, ottenuto grazie ad un notevole lavoro sull’efficienza e che fa di ë-Berlingo un punto di riferimento nel suo segmento. Una gamma perfettamente adatta al chilometraggio medio percorso quotidianamente da questa tipologia di clienti.

La gestione di questa autonomia può essere ulteriormente ottimizzata grazie al nuovo sistema di frenata rigenerativa che il guidatore può attivare su tre livelli utilizzando i nuovi paddle posizionati dietro al volante. Inoltre, sono ancora disponibili tre modalità di guida: Eco per privilegiare l’autonomia, Power per le massime prestazioni e Normal. Infine, una nuova pompa di calore offerta come optional consente di riscaldare l’abitacolo senza utilizzare l’energia della batteria, preservando così l’autonomia.

Citroën e-Berlingo è dotato di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW e può opzionalmente ricevere un caricabatterie trifase da 11 kW, consentendo una facile ricarica. A partire da una wall-box da 7,4 kW la ricarica completa è possibile in 7,5 ore, mentre per una wall-box da 11 kW basteranno 5 ore.