Ferrari 458 Speciale divorata dalle fiamme a Los Angeles

Una Ferrari 458 Speciale di dieci anni, quasi mai guidata, ha preso fuoco a Los Angeles il giorno in cui il suo proprietario ha deciso di portarla a fare un giro. A quanto pare è stata una cattiva idea spingere oltre i limiti un’auto che ha trascorso quasi tutta la sua vita in un garage.

A Los Angeles una Ferrari 458 Speciale prende fuoco all’improvviso

A quanto pare questa Ferrari 458 Speciale avrebbe preso fuoco mentre era in movimento. Il guidatore ha avuto il tempo di accostare e chiamare i servizi di emergenza. Sul posto sono arrivati ​​subito i vigili del fuoco, ma ormai non c’era più molto da fare per salvare la super car del cavallino rampante. Metà dell’auto era già bruciata. Si tratta della parte in cui è alloggiato il motore della vettura.

Ricordiamo che la Ferrari 458 Speciale è equipaggiata con un motore V8 aspirato da 4,5 litri, che eroga una potenza di 597 cavalli e una coppia di 540 Newton metri. La spinta viene trasferita alle ruote posteriori attraverso una trasmissione a doppia frizione a sette velocità.

Secondo chi ha pubblicato questo video, la vettura in circa 10 anni di vita aveva percorso appena 1.500 km. Tra l’altro si tratta di un modello abbastanza raro considerato che in totale ne sono state prodotte appena 499 unità. Ovviamente ormai questa Ferrari 458 Speciale non è recuperabile e dovrà essere rottamata.

Questa non è la prima volta che una super car della Ferrari brucia in strada apparentemente senza un motivo. Una situazione simile si era verificata nei giorni scorsi con una Ferrari 812 Aperta che per cause ancora da accertare ha preso fuoco spontaneamente mentre si trovava in strada. Si tratta comunque di episodi molto rari.