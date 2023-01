Ferrari 458 Speciale: ecco la versione manuale di Modificata

Modificata, un’azienda di restauro nota per riportare l’esperienza di guida “viscerale” nelle supercar moderne, ha scelto la Ferrari 458 Speciale per il suo ultimo progetto. La trasmissione automatica a doppia frizione originale a 7 marce è stata sostituita con una trasmissione manuale a 6 rapporti con cambio a cancello. Il risultato è una 458 Speciale con motore V8 aspirato da 4.5 litri da 605 CV che permette di scaricare manualmente tutta la sua potenza sulle ruote posteriori.

Il cambiamento della trasmissione da automatica a manuale da parte di Modificata non è stato un compito facile. L’azienda ha dovuto installare una nuova pedaliera con pedale della frizione nel vano piedi del guidatore e integrare il cambio manuale con la centralina della vettura e altri sistemi per garantire il corretto funzionamento.

Ferrari 458 Speciale by Modificata interni

Ferrari 458 Speciale: la supercar di Modificata monta un cambio manuale a 6 marce

Come mostrato nel video pubblicato su YouTube dalla stessa azienda, il cruscotto della Ferrari 458 Speciale indica correttamente la marcia selezionata. Inoltre, secondo Modificata, i sistemi di assistenza alla guida, come il controllo della trazione, funzionano senza problemi.

La Ferrari California è stata l’ultimo modello ad uscire dalla fabbrica con una trasmissione manuale. La 458 è stata la prima supercar della gamma V8 con motore centrale a non avere più una trasmissione manuale. Modificata ha senza dubbio lavorato duramente per integrare una trasmissione manuale nella 458 Speciale, ma purtroppo non ha fornito molti dettagli sul progetto.

Ricordiamo che la Ferrari 458 Speciale è una versione speciale della 458 Italia, prodotta dal 2013 al 2015. È stata presentata al Salone di Francoforte nel 2013. È caratterizzata da un motore V8 aspirato da 4.5 litri che eroga 605 CV e 540 Nm di coppia massima.

Propone una velocità massima di 325 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi. Inoltre, è dotata di un sistema di aerodinamica attiva e di un impianto frenante in carbonio-ceramica. La produzione è stata limitata a soli 499 esemplari.

La Ferrari 458 Speciale è stata sviluppata per offrire prestazioni ancora più elevate rispetto alla già potente 458 Italia. Uno dei principali aggiornamenti è stato il sistema di aerodinamica attiva, chiamato Aerodinamica Avanzata, che utilizza flap anteriori e posteriori per generare più carico aerodinamico. Inoltre, la special edition pesa circa 90 kg in meno rispetto alla variante Italia grazie all’utilizzo di materiali leggeri come alluminio e carbonio.

La 458 Speciale è anche caratterizzata da un design unico, con linee più tese e muscolose rispetto alla 458 Italia. È stata resa disponibile in diverse colorazioni esclusive.