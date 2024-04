Ferrari nel 2023 ha guadagnato 118mila euro per ogni auto venduta

Ferrari ha vissuto un ottimo 2023 come vi abbiamo scritto nelle scorse settimane con numeri di vendita record e ottimi risultati finanziari. Nelle scorse ore a proposito del 2023 della casa automobilistica del cavallino rampante è emerso anche un altro primato davvero invidiabile. Infatti secondo Car industry analysis, un rinomato portale che analizza tutti i dati concernenti il settore delle auto, la casa automobilistica di Maranello è stata l’azienda di auto che ha guadagnato di più su ogni singola vettura venduta lo scorso anno.

Per ogni auto venduta lo scorso anno Ferrari ha guadagnato 118mila euro

Dunque su ognuna delle 13.663 super car del cavallino rampante il guadagno della Ferarri è stato esattamente di 117,927 euro. Grazie a questi risultati il fatturato del produttore di Maranello conseguito lo scorso anno è stato di 5,97 miliardi di euro con un utile operativo di 1,61 miliardi di euro. Da questi risultati emerge principalmente che l’introduzione della costosa Ferrari Purosangue ha aumentato i profitti per unità spedita.

Rispetto al 2022 il guadagno per ogni singola unità venduta da parte del cavallino rampante è aumentato di 25.600 euro. Si tratta di un risultato davvero incredibile 5 volte maggiore della casa automobilistica seconda in questa speciale classifica che è la Porsche. In termini di profitti per unità consegnate, l’anno scorso Porsche ha realizzato 22.800 euro, il secondo valore più alto della classifica. Sebbene sia un risultato eccellente, è chiaramente inferiore al totale della Ferrari, che dunque domina anche da questo punto di vista.

Insomma ancora una buona notizia per la casa automobilistica italiana che vive sicuramente un buon momento della sua storia e che guarda al futuro con tranquillità e ottimismo. Ricordiamo che in questo 2024 si attendono almeno tre novità per il cavallino rampante che poi il prossimo anno farà debuttare la sua prima super car completamente elettrica.