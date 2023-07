Ferrari F40: in vendita un esemplare Rosso Corsa del 1989

La Ferrari F40, svelata nel 1987, è una delle vetture più iconiche nate grazie all’ingegneria italiana ed è un importante traguardo nell’evoluzione delle supercar.

La F40 è stata la prima auto prodotta legalmente per le strade ad infrangere il muro dei 322 km/h, rivoluzionando l’uso di materiali avanzati come fibra di carbonio e Kevlar, introducendo soluzioni aerodinamiche e dimostrando come i motori turbo possano fornire una potenza straordinaria.

Ferrari F40: un bellissimo esemplare del 1989 è in cerca di una nuova casa

Detto ciò, Graham Rahal Performance sta proponendo in vendita uno splendido esemplare del 1989 con specifiche europee come parte della sua ricca collezione di supercar rare in vendita.

Il design esterno della F40, che recentemente è apparsa al Gran Premio di Monaco, è contraddistinto dal suo profilo basso, da un’ampia ala posteriore e dalle prese d’aria NACA per il raffreddamento, impreziosito dall’inconfondibile colorazione Rosso Corsa, colore indissolubilmente legato al marchio di Maranello.

Nota distintiva, le versioni europee dell’iconico bolide stradale presentano sottili differenze rispetto alle versioni americane, essendo leggermente più leggere grazie all’assenza di certe caratteristiche regolamentari richieste negli Stati Uniti. I cerchi a cinque razze Speedline, con il loro classico motivo a stella, conferiscono alla Ferrari F40 un’estetica da corsa.

Il cuore pulsante è un motore V8 biturbo da 2.9 litri, situato in posizione centrale, capace di erogare una potenza di 478 CV e una coppia massima di 578 Nm. Questo propulsore, accoppiato a un cambio manuale a 5 velocità, è la chiave delle eccezionali performance e dinamiche di guida di questa supercar.

La vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi e copre un quarto di miglio in appena 12,1 secondi. Questa potenza, unita alla sua costruzione leggera e all’innovativa aerodinamica, permette alla F40 di offrire delle performance che ancora oggi, a distanza di oltre tre decenni dal suo debutto, non smettono di stupire.

Vanta un abitacolo molto spartano e semplice

All’interno, la Ferrari F40 di Graham Rahal Performance rispecchia il suo ethos orientato alle prestazioni, offrendo un abitacolo spartano e funzionale, progettato per connettere il pilota direttamente all’esperienza di guida.

Ferrari ha evitato l’uso di caratteristiche superflue, concentrandosi invece su funzionalità e minimalismo. Non troverete sedili in pelle lussuosi o un impianto stereo di fascia premium, bensì sedili da corsa con rivestimento in tessuto rosso, un volante a tre razze semplice, una strumentazione di base e dei pannelli delle portiere leggeri con maniglie a corda.

Questa rarissima Ferrari F40 del 1989 è attualmente in vendita su duPont Registry al prezzo di 2.599.995 dollari (2.356.895 euro) con soli 19.799 km percorsi.