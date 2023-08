Chrysler Pacifica ibrida plug-in: raggiunto impressionante traguardo

La 100.000esima Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid è uscita oggi dalla linea di produzione presso lo stabilimento di assemblaggio Stellantis Windsor (Ontario) per celebrare la pietra miliare del modello della prima e tuttora unica ibrida plug-in nel segmento. La produzione della Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid è iniziata il 1 ° dicembre 2016, ed è continuata con un modello Touring L ibrido plug-in Brilliant Black Pacifica del 2023 che funge da 100.000esimo prodotto.

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid rimane l’unico minivan idoneo a beneficiare di un credito d’imposta federale completo di 7.500 dollari, oltre a qualsiasi credito d’imposta statale e locale disponibile. È l’ibrido plug-in n. 3 più venduto dal suo lancio nel 2016 e il quinto ibrido plug-in più venduto negli ultimi 10 anni. La Pacifica Plug-In Hybrid continua a rappresentare l’evoluzione del portafoglio Chrysler mentre il marchio passa a un nuovo futuro elettrificato, come parte del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per guidare il mondo a muoversi offrendo prodotti innovativi, puliti, soluzioni di mobilità sicure e convenienti.

“Congratulazioni a tutto il team dello stabilimento di assemblaggio di Windsor per la produzione del 100.000esimo veicolo familiare, la Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid”, ha affermato Chris Feuell, amministratore delegato del marchio Chrysler – Stellantis. “La Pacifica Plug-In Hybrid ha dato il via al viaggio elettrificato del marchio Chrysler e continuiamo a costruire su queste basi per fornire il primo veicolo Chrysler completamente elettrico nel 2025 e un portafoglio di marchi Chrysler completamente elettrico nel 2028”.

La Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid offre un’autonomia completamente elettrica di 50 km, un’efficienza di 132 km per gallone equivalente (MPGe) e un’autonomia totale di 840 km, offrendo tranquillità ai clienti attraverso un innovativo doppio motore progettato da Stellantis. Trasmissione elettricamente variabile (EVT) eFlite abbinata a una versione appositamente modificata del motore a benzina Pentastar V-6 da 3,6 litri.

Chrysler Pacifica ibrida plug-in è progettata per offrire un’esperienza di guida fluida, senza che il conducente debba scegliere tra la modalità elettrica e quella ibrida. La Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid può anche aiutare a caricare la batteria durante la frenata o l’arresto utilizzando la tecnologia di frenata rigenerativa integrata. Una modalità di rigenerazione massima consente una forza frenante rigenerativa ancora maggiore per massimizzare l’efficienza e viene segnalata tramite un’icona di messaggistica sul cluster per tenere i conducenti consapevoli della maggiore rigenerazione del sistema.

La Pacifica Plug-in Hybrid offre anche posti a sedere per sette passeggeri, una maggiore capacità interna rispetto a qualsiasi altro ibrido plug-in del settore e Pacifica ha più caratteristiche di sicurezza standard rispetto a qualsiasi altro veicolo della sua categoria.