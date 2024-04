Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: oltre 940 cavalli, sarà il SUV più potente mai realizzato dal Biscione

Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà la versione top di gamma della seconda generazione del SUV della casa automobilistica del Biscione il cui debutto è stato ufficialmente confermato per la seconda metà del prossimo anno.

Oltre 940 cavalli per la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che sarà il SUV più potente mai realizzato dal Biscione

Nuova Alfa Romeo Stelvio è stata di recente mostrata ai rivenditori di Stellantis riuniti a Torino. Chi ha avuto il piacere di vedere in anteprima questa auto l’ha definita come un modello davvero fantastico con un design dalle forme straordinarie. Parlando tempo fa con Auto Express, il numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha detto che questo modello avrà anche una versione Quadrifoglio contrariamente alla Tonale.

Per la verità si era pensato di dotare anche Alfa Romeo Tonale di una versione di questo tipo con oltre 400 cavalli. Le leggi per ridurre le emissioni avrebbero reso questa operazione troppo costosa. Inoltre in molti paesi anche gli stessi clienti avrebbero dovuto sborsare troppi soldi per comprare una vettura di questo tipo e dunque il Biscione ha preferito rinunciare.

Stelvio dunque sarà la prossima vettura del Biscione ad avere questo tipo di versione. Imparato ha aggiunto anche che la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio avrà oltre 940 cavalli di potenza e sarà dunque il SUV più potente mai realizzato dalla casa automobilistica milanese.

Imparato ha anche aggiunto che al momento la potenza è di 940 cavalli ma l’obiettivo sarà quello di arrivare anche a 1.000. I tecnici stanno studiando come raggiungere questo obiettivo prima del debutto del modello. Lo Stelvio è il prossimo passo nel piano dell’Alfa di lanciare un nuovo modello ogni anno fino al 2027. Farà il suo debutto nell’estate 2025, introducendo la piattaforma STLA Large, e sarà prodotto in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio dove attualmente viene costruita anche la prima generazione e dove sarà prodotta a partire dal 2026 anche la nuova Alfa Romeo Giulia.

“Questa è la cifra per il momento”, ha detto. “Se riusciremo a raggiungere i 1.000 CV, lo faremo, ma non sono assolutamente sicuro che sia la prima priorità dell’azienda o dei clienti. La mia massima priorità è quella di fornire un’auto che sostituisca alla perfezione una vettura dotata di motore a combustione. Questo vuol dire guidare, fermarsi, caricare, ma solo il tempo di prendere un caffè e andare al bagno. Se devi aspettare due ore per caricare l’auto, questo rovinerebbe tutto. Se devi andare a 130 km/h, con le Fiat Panda che ti sorpassano o i camper che vanno più veloci di te, questo rovinerebbe tutto”.

Insomma Imparato lascia intendere che la priorità sarà quella di fornire una nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che anche se elettrica sia all’altezza delle aspettative e non tradisca il DNA e la tradizione della casa automobilistica del Biscione. Infine segnaliamo anche che questa auto sfrutterà l’architettura da 800 V di STLA Large per offrire una ricarica ultraveloce fino a 270 kW e per essere dotata di una batteria che, almeno nelle versioni più modeste, possa portare l’auto a percorrere più di 700 km. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa auto.