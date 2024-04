Alfa Romeo Tonale porta il Biscione nella Top 8 del mercato premium spagnolo

Alfa Romeo scala posizioni nel mercato premium spagnolo. A marzo il marchio italiano è salito all’ottavo posto della classifica con 583 immatricolazioni, pari ad una quota del 3,4 per cento e ad una crescita del 33 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ancora una volta grande protagonista il SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale è stata la principale protagonista della crescita della casa automobilistica in Spagna con 421 unità immatricolate

Questa dinamica positiva si riflette anche nei dati cumulativi del primo trimestre 2024, in cui Alfa Romeo si colloca nella Top 9 Premium grazie alle sue 1.006 vetture immatricolate, il 18 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2023, che rappresenta un 2,2 per cento di penetrazione e un incremento annuo del 18 per cento.

Per modello, da sottolineare il successo dell’Alfa Romeo Tonale, che già rappresenta quasi i tre quarti delle immatricolazioni del marchio, con 421 immatricolazioni a marzo, il 71,8 per centp in più rispetto a quelle ottenute nello stesso mese dell’anno scorso.

Il SUV sportivo compatto della casa automobilistica del Biscione è anche la punta di diamante della sua strategia di elettrificazione. Notevole quindi il successo della versione ibrida plug-in con trazione integrale Q4. Top di gamma sia per tecnologia che per prestazioni, rappresenta il 34,2 per cento delle immatricolazioni di Alfa Romeo Tonale nel mese di marzo.

Dunque per Alfa Romeo continua il periodo positivo in Germania grazie soprattutto al modello svelato nel mese di febbraio del 2022 che da allora non ha mai smesso di crescere come numero di immatricolazioni in Spagna e non solo.