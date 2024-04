Opel Patentmotorwagen System Lutzmann: 125 anni fa la casa tedesca ha prodotto il primo modello a motore

Il 21 gennaio 1899 Wilhelm Opel, secondo figlio maggiore del fondatore dell’azienda Adam Opel, firmò un contratto con il mastro fabbro di Dessau Friedrich Lutzmann per l’acquisto della sua fabbrica di automobili. La data segna niente di meno che l’inizio ufficiale della produzione automobilistica della casa tedesca e quindi l’inizio di un’era che passerà alla storia. Già produttore di macchine da cucire e biciclette, Opel si è avventurò in un nuovo territorio sconosciuto all’azienda 125 anni fa.

Primavera 1899: dalla fabbrica di Rüsselsheim esce la prima automobile prodotta da Opel

La prima automobile “made in Rüsselsheim” fu la Patentmotorwagen System Lutzmann, sponsorizzata dalla Opel, uscita dalla fattoria nella primavera del 1899. Il motore monocilindrico orizzontale da 1.545 cm3 con alesaggio di 122 e corsa di 132 millimetri raggiunge una potenza massima di 3,5 CV a 650 giri/min. Questo viene portato all’asse posteriore tramite una trasmissione a due velocità con cinghia di trasmissione. La velocità massima della motrice è di circa 20 km/h. Dopo alcuni mesi verranno aggiunte versioni più potenti e più veloci. Inoltre sarà disponibile anche un furgone per le consegne.

Da quel momento in poi, le cose si susseguirono in rapida successione: la nuova automobile brevettata Opel lasciò la fabbrica nella primavera del 1899 come prima automobile prodotta a Rüsselsheim; a oggi sono seguite oltre 75 milioni di veicoli Opel. Il credo di Opel allora, come oggi, è quello di rendere la mobilità individuale e le innovazioni accessibili e, soprattutto, alla portata di un’ampia gamma di acquirenti, in tutti i segmenti della gamma di modelli della casa tedesca.

Il miglior esempio attuale è l’ultima generazione del bestseller della classe compatta Opel Astra, che esce dalla catena di montaggio di Rüsselsheim. Essendo il fulcro dell’offensiva elettrica di Opel, rende la mobilità individuale quotidiana a prova di futuro per molti. La nuova Astra Sports Tourer Electric è una delle prime station wagon di classe compatta completamente elettriche di sempre.

Sviluppata, progettata e prodotta a Rüsselsheim, è elettrificata, ricca di highlight tecnologici e allo stesso tempo completamente adatta all’uso quotidiano. Sistemi come Intelli-Lux LED Pixel Light, leader della categoria e antiriflesso, con un totale di 168 elementi LED adattivi, nonché Intelli-Drive 2.0 con assistente di cambio corsia semiautomatico e regolazione intelligente della velocità garantiscono la massima sicurezza. Divertirsi con responsabilità significa anche viaggiare su strada a zero emissioni locali.