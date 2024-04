Jeep offre garanzia di 5 anni su tutti i suoi modelli in Brasile

Oltre alla garanzia di 5 anni per Commander 2025 e Compass 2025, già annunciata, in Brasile Jeep porta con sé un’altra novità. Da oggi tutte le versioni della Renegade, dal model year 2024 al km zero, avranno anche una garanzia di fabbrica di 5 anni. Pertanto, il marchio offre ora il vantaggio su tutta la sua gamma.

5 anni di garanzia su tutti i modelli di Jeep in Brasile

“Solo un marchio che ha fiducia nel proprio prodotto è in grado di offrire un vantaggio come questo. Jeep è sempre stata sinonimo di avventura e coraggio e questa nuova garanzia di 5 anni riflette la nostra missione di offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti. Inoltre, con l’estensione della garanzia, riaffermiamo il nostro impegno per la qualità e l’affidabilità dei nostri veicoli”, sottolinea Hugo Domingues, Vice Presidente Jeep per il Sud America.

In questo modo, i clienti che acquisteranno la nuova linea 2025 di Compass e Commander potranno usufruire della nuova garanzia di fabbrica di 5 anni, oltre che sulla Renegade dal model year 2024 in poi, in tutte le versioni. E questa grande azione non è solo per coloro che si sono appena assicurati un nuovo modello Jeep, ma anche per i possessori di modelli usati, più precisamente dal model year 2022 in poi. Questo perché il marchio offre la “Jeep Extended Warranty” su tutti i suoi modelli.

Inoltre sempre in Brasile la casa americana offrirà una garanzia aggiuntiva di 2 anni ai clienti che hanno acquistato i modelli del marchio dal MY 2022 in poi, purché la garanzia sia attiva e ammissibile secondo le condizioni del programma. La “Garanzia estesa Jeep” offrirà copertura per i seguenti articoli ai clienti idonei. Con questa azione differenziata nel Paese, il brand di Stellantis offre ancora più tranquillità e valore aggiunto ai propri clienti che già possiedono un suo modello.