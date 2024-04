Nuova Jeep Compass aggiunge il motore Hurricane 2.0T e altre novità alla sua gamma in Brasile

Nelle scorse ore è stata svelata in Brasile la nuova Jeep Compass MY 2025. La nuova versione presenta numerose novità rispetto al modello precedente. Tutto questo per consolidare ulteriormente la leadership del modello nel suo segmento nel mercato brasiliano. Tanto per cominciare, Compass aggiunge alla gamma nuove versioni equipaggiate con il nuovo motore Hurricane 2.0 turbo da 272 CV, che si traduce nel modo più letterale possibile: un vero “uragano” in termini di potenza e coppia (i più alti della categoria tra i modelli prodotti in Brasile). Senza ombra di dubbio garantisce tanto respiro a chi cerca prestazioni a livelli superiori.

Il nuovo motore Hurricane 2.0T è solo una delle numerose novità della nuova Jeep Compass 2025 in Brasile

Il nuovo propulsore è accompagnato da un cambio automatico a nove velocità e dal sistema Jeep Active Drive Low Traction 4×4 che comprende un selettore del terreno, un asse posteriore completamente disinseribile e la Power Transfer Unit (PTU) per la massima efficienza di carburante e accoppiamento quando sono richieste prestazioni 4×4. Inoltre, appositamente per questo motore sono state effettuate regolazioni delle sospensioni, per garantire prestazioni ineguagliabili e massima capacità in ogni tipo di situazione fuoristrada.

Un’altra importante novità è che la nuova Jeep Compass 2025 offre ora ADAS di livello 2 con l’aggiunta di ADA (Active Driving Assistant). Questa combinazione consente all’auto di girare autonomamente sulle strade segnalate mantenendo una velocità preimpostata. Oltre a questa nuova funzionalità, sviluppata localmente dai team di ingegneri, sono state ricalibrate tutte le altre funzionalità ADAS già offerte ai clienti, tenendo sempre conto delle condizioni di guida sulle strade e sulle strade brasiliane.

A proposito di novità importanti, vale la pena ricordare che la nuova Jeep Compass 2025 è ancora più ricca di dotazioni: c’è, ad esempio, il sistema audio Premium Beats, la piattaforma di servizi connessi Adventure Intelligence Plus con Alexa a bordo veicolo, il bagagliaio automatico con sensore di presenza e il sistema elettrico sedili per conducente e passeggero, tra molti altri.

Ma le novità non si concentrano “solo” sui contenuti, del resto anche la bellezza è fondamentale. E nel caso della Compass, lo stile (e il successo di mercato) già ben definito, si rinnova con l’adozione di una nuova griglia anteriore, nuovi cerchi dal design esclusivo con opzioni da 18” e 19” con tecnologia Seal Inside.

Il pacchetto di novità comprende anche la gamma, che è ancora più ampia, con un’offerta davvero completa, che comprende il lancio ufficiale nel Paese della linea Blackhawk, che rappresenta la massima rappresentazione delle prestazioni e della sportività di Jeep. Jeep Compass ha cambiato il mercato dei SUV ed è diventata molto rapidamente un riferimento tra i SUV di medie dimensioni in quel paese. Non è un caso che sia un fenomeno di vendite, pur posizionandosi in uno dei segmenti più competitivi del mercato brasiliano, con numeri che la collocano come leader del segmento negli ultimi sette anni.

“Il successo assoluto della Compass può essere attribuito a diverse ragioni, ma vale la pena sottolineare un punto indiscutibile: la Jeep Compass è un prodotto differenziato. Riesce ad essere contemporanea e allo stesso tempo preservare il DNA del marchio, cosa che gli permette di essere sempre in anticipo sui tempi, senza rinunciare ai valori tradizionali che sono l’essenza di una Jeep che si rispetti. Ora, arriva la gamma 2025 per esaltare ulteriormente questi concetti e portare grandi novità che sicuramente scalderanno ancora di più il mercato” , afferma Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America.