Museo Alfa Romeo: domenica spazio all’epopea da corsa delle 155 e 156

Il ciclo di Conferenze Backstage al Museo Alfa Romeo di Arese passa quest’anno per la sesta edizione, un progetto interessante per esplorare la storia del Biscione attingendo dallo sconfinato patrimonio documentale, disponibile nell’archivio del Museo, e abbinando ai dati le voci e le storie dei protagonisti. Questa domenica 21 aprile, a partire dalle ore 15:00, il Museo Alfa Romeo di Arese racconterà la storia che dal 1992 al 2007 ha visto protagoniste, nella categoria Turismo delle corse automobilistiche, le iconiche Alfa Romeo 155 e 156 quelle della Alfa Corse affidata alla gestione dell’ingegnere Sergio Limone. Una lunga stagione di successi portati a casa fra Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. Un’occasione unica per incontrare i protagonisti di quell’epoca, a cominciare dallo stesso Sergio Limone, Fabrizio Giovanardi, Gabriele Tarquini, Monica Bregoli e Giorgio Francia, e apprezzare ricordi e retroscena dalla loro viva voce.

Al Museo Alfa Romeo di Arese si guarda alla storia di due modelli iconici fra quelli impegnati nelle corse della categoria Turismo: la 155 e la 156

L’epopea, protagonista della Conferenza Backstage di domenica al Museo Alfa Romeo di Arese, è quelle delle 155 e 156 che hanno scritto pagine indimenticabili nella storia delle corse a ruote coperte del Costruttore del Biscione. Un periodo d’oro delle corse caratterizzato dall’Alfa Corse prima, guidata dall’inossidabile Giorgio Pianta, e dalla Nordauto – N-Technology dopo; grazie anche all’apporto di veicoli dalle enormi potenzialità e da squadre, di tecnici e piloti, di altissimo livello.

Nicola Larini con Giorgio Pianta nel DTM

Al Museo Alfa Romeo di Arese, questa domenica, ci sarà spazio per ripercorrere queste storie che sono quelle di stagioni lunghe e straordinarie raccontate dalle parole di Fabrizio Giovanardi, Giorgio Francia, Gabriele Tarquini e Monica Bregoli. Senza dimenticare l’apporto dei principali tecnici del team, come l’ingegnere Sergio Limone che dopo l’avventura vittoriosa in Lancia, nei rally, si dedica alle Alfa Romeo da pista vincendo anche sull’asfalto dei tracciati di tutta Europa.

Nicola Larini vince il DTM 1993 con l’Alfa Romeo 155

Pochi mesi dopo l’avvio del progetto è già tempo di festeggiare; nel 1992 Nicola Larini vince il Campionato Italiano Superturismo con la 155 GTA mentre nel 1993 è il turno del DTM tedesco dove Larini conquista la vittoria del campionato, davanti ai costruttori tedeschi ammutoliti, a bordo della splendida Alfa Romeo 155 V6 TI. È poi il turno delle vittorie nel Campionato Turismo Inglese, il BTCC, nel 1994 sempre con la 155.

L’ingegnere Sergio Limone

Nel 1998 viene messo da parte il progetto della 155 puntando sulla neonata Alfa Romeo 156 che in 10 anni di carriera nelle corse vince 13 Campionati, vincendo fino al 2007 quando la 156 aveva ormai concluso la produzione in serie da diverso tempo. Una lunga stagione che ha segnato un’epoca di successi per Alfa Romeo, grazie anche all’apporto di piloti di grande rilievo come Larini, Nannini, Tarquini, Giovanardi, Massa, Danner, Farfus, Thompson, Alboreto, solo per citarne alcuni; all’apice del successo in Ferrari, nel 2003, anche il sette volte Campione del Mondo di Formula 1 Michael Schumacher ha provato l’Alfa Romeo 156 S2000 di Gabriele Tarquini sul tracciato del Mugello.

Si comincia alle 15:00 di questa domenica 21 aprile

La Conferenza Backstage di domenica sarà ancora una volta condotta dal curatore del Museo Alfa Romeo, Lorenzo Ardizio affiancato da Sergio Remondino, storica firma di Autosprint; Remondino, assieme a Sergio Limone, è anche autore del libro “Alfa Romeo 155 e 156: DTM, Superturismo e Super 2000” che nell’occasione dell’evento verrà ufficialmente presentato.

©Alberto Alquati/lapresse sport motori 07-04-2005 Varano Presentazione Alfa Romeo Racing Team Nella foto: Tarquini, Farfus, Giovanardi, Thompson

La conferenza Backstage, a ingresso libero per i visitatori del Museo Alfa Romeo, si svolgerà a partire dalle ore 15:00 nella Sala Giulia. L’evento sarà preceduto, a partire dalle 14:30, da una parata di Alfa Romeo sul pistino nell’ottica di fornire un vero e proprio tributo al team che ha scritto pagine indimenticabili della storia delle corse del Costruttore del Biscione.