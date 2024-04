Alfa Romeo Bistrò apre al Museo di Arese

Al Museo Alfa Romeo di Arese debutta una nuova proposta di ristorazione. Si tratta di Alfa Romeo Bistrò. In questa maniera la casa automobilistica del Biscione intende completare all’insegna della qualità l’esperienza dei numerosi visitatori che ogni anno affollano il museo dove è possibile vedere dal vivo alcune delle auto più famose dello storico marchio milanese che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale.

Una nuova proposta di ristorazione al Museo di Arese si tratta del nuovo Alfa Romeo Bistrò

Alfa Romeo Bistrò è un locale dal design minimalista e contemporaneo che è stato arricchito con la presenza di pezzi che fanno parte della collezione della casa automobilistica del Biscione. Il locale offre un ampia gamma di servizi dalla colazione, fino al pranzo e alla cena. Inoltre sono previsti su richiesta anche servizi di catering. Il Partner di questa iniziativa è Maio Group, molto conosciuto per via dei suoi ristoranti di Rinascente Milano e Roma ma anche per la ristorazione offerta agli eventi a Balocco Proving Ground, altra location legata alla casa automobilistica del Biscione.

La cucina proposta da Alfa Romeo Bistrò riflette i valori e la tradizione della casa milanese, con un menu curato dallo chef Eugenio Moreni che rappresenta una sorta di mix tra innovazione e creatività, e che utilizza solo materie prime di altissima qualità. Il ristorante è aperto con servizio di caffetteria e varie proposte di ristorazione dalle 10 alle 18 di tutti i giorni tranne il martedì giorno in cui il museo di alfa Romeo è chiuso.