Alfa Romeo vince tre premi di design in Germania

Alfa Romeo ha vinto il concorso annuale “I migliori marchi in tutte le classi” in Germania. I lettori della rivista specializzata Auto Bild hanno votato i loro marchi preferiti in categorie precedentemente definite. Il tradizionale marchio italiano è risultato vincitore in tre categorie: i trofei per “Design della classe media” e “Design per SUV medi”, nonché la vittoria assoluta per il design sono andati alla casa automobilistica milanese.

Auto Bild premia Alfa Romeo nel concorso “Best Brands in All Class”

La casa automobilistica del Biscione è regolarmente uno dei vincitori del sondaggio annuale tra i lettori di AUTO BILD, ora per la quarta volta consecutiva. Più recentemente, la berlina sportiva Alfa Romeo Giulia e i SUV sportivi Alfa Romeo Stelvio e Tonale hanno entusiasmato gli appassionati di automobili tedeschi. La nuova Alfa Romeo Junior sfoggia ora anche il suo design fresco e audace.

Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Stellantis Premium Brands ha dichiarato in proposito: “Siamo estremamente orgogliosi di poter accettare nuovamente questo premio. Lo storico marchio milanese incontra da sempre il gusto del design degli appassionati di automobili tedeschi. Fino ad oggi nulla è cambiato, come dimostrano le rinnovate vittorie nel concorso “Best Brands in All Class”. I nostri più sentiti ringraziamenti vanno a tutti i lettori di Auto Bild che con i loro voti elogiano il nostro team di design del Centro Stile Alfa Romeo di Torino. A questo si deve non solo il design di Giulia, Stelvio e Tonale, ma anche la nuova Alfa Romeo Junior che abbiamo appena presentato”.

Dunque per la casa automobilistica milanese arriva ancora una buona notizia dalla Germania, paese dove di recente le vendite del marchio sono cresciute parecchio e dove il brand premium di Stellantis spera di fare definitivamente breccia con l’obiettivo di trasformarsi definitivamente in un brand premium globale.