Alfa Romeo Junior: il cambio di nome porterà fortuna al Biscione?

Alfa Romeo Junior è il nuovo nome scelto per il SUV compatto entry level che inizialmente era stato chiamato Milano. Poi però le polemiche scoppiate per il fatto che l’auto viene prodotta in Polonia hanno suggerito ad Alfa Romeo il clamoroso cambio di nome. I primi commenti su questa decisione sono stati negativi ma in realtà qualcuno inizia a pensare che questo cambio di nome potrebbe anche portare un po’ di fortuna a questo modello.

Cambio di nome fortunato per Alfa Romeo Junior?

Innanzi tutto perchè si sta parlando tantissimo in tutto il mondo di Alfa Romeo Junior e questa comunque è pur sempre una pubblicità per il modello che arriva sul mercato con tutti gli occhi puntati addosso. Poi comunque si tratta di un nome che fa parte già della storia della casa automobilistica del Biscione e c’è chi già in precedenza si augurava potesse essere questo il nome scelto per questo veicolo. Secondo un sondaggio condotto dalla casa automobilistica del Biscione Junior era il secondo nome preferito per questo modello dietro Milano.

Il nome usato in precedenza da altre auto come la mitica “Junior Zagato”, o la Giulia GT Junior che fanno parte della storia della casa automobilistica del Biscione e all’epoca furono apprezzate molto. A differenza del nome Milano che invece fu usato per un’auto venduta negli Stati Uniti che non ebbe molta fortuna da quelle parti.

Ovviamente qualcuno parla di danni di immagine e altri di costi aumentati per il cambio di nome ma comunque occorre essere ottimisti. Del resto parliamo di una vettura che al di là del fatto che possa essere apprezzata dai fan di lunga data di Alfa Romeo potrebbe regalare enormi soddisfazioni in termini di vendite e di quote di mercato alla casa automobilistica milanese. Del resto Alfa Romeo Milano con un prezzo di partenza di 30 mila euro potrebbe attirare nuovi clienti fino ad oggi rimasti lontani dal brand premium di Stellantis.