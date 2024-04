Alfa Romeo Stelvio 2025: ecco cosa sappiamo

Alfa Romeo Stelvio 2025 è la seconda novità prevista per la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni dopo il debutto il prossimo 10 aprile del SUV Alfa Romeo Milano. La seconda generazione di Stelvio farà il suo debutto nella seconda metà del prossimo anno come confermato dal numero uno della casa automobilistica milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ecco tutto quello che sappiamo su Alfa Romeo Stelvio 2025 che potrebbe stupire per il suo fascino

Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà una delle auto premium che il gruppo Stellantis ha intenzione di produrre in Italia. Infatti anche la seconda generazione del SUV di segmento D sarà prodotta a Cassino insieme alla nuova generazione di Giulia, alla Maserati Grecale e forse anche ad un altro SUV di Maserati che potrebbe essere erede di Levante. La piattaforma scelta per questa auto sarà la STLA Large.

Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà la prima auto di Stellantis ad essere prodotta in Europa con questa piattaforma. Al momento è previsto che il modello sarà solo ed esclusivamente elettrico. Qualcuno ipotizza che non sia da escludere anche una versione ibrida dato che la STLA Large è una piattaforma multi energia ma la verità è che al momento non sembrano esserci cambiamenti ai piani di Alfa Romeo che aveva promesso di lanciare la sua prima auto solo elettrica al 100 per cento proprio nel corso del prossimo anno.

Quanto al design di Alfa Romeo Stelvio 2025, questo sarà il secondo modello realizzato dal designer Alejandro Mesonero Romanos e dal suo team dopo Alfa Romeo Milano. Ci aspettiamo un aspetto ancora più dinamico rispetto al modello attuale. I designer del Biscione cercheranno di dare ancora più personalità al SUV di segmento D del Biscione. Ovviamente ci sarà anche un bel salto tecnologico rispetto al modello attuale e si cercherà di rendere gli interni ancora più premium con l’utilizzo di materiali ancora più lussuosi e di qualità.

Ovviamente ci sarà il family feeling con gli altri modelli del Biscione ed in particolare con il nuovo Alfa Romeo Milano soprattutto per quanto riguarda calandra e logo che saranno modificati radicalmente rispetto al modello attuale. Anche i fari subiranno cambiamenti importanti. Già nei prossimi mesi ci aspettiamo i primi avvistamenti del prototipo camuffato.