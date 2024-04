Citroën svela le prime immagini della nuova C3 Aircross

Citroën ha svelato oggi le prime immagini della nuova C3 Aircross che condivide con la berlina C3 la stessa identità di stile, la promessa di spazio e comfort a bordo nonché l’ambizione di scuotere il mercato con un prezzo molto competitivo posizionamento. Entrambi i modelli si basano sulla stessa piattaforma Smart Car, promuovendo così un’ampia diversità di offerte energetiche e il controllo dei costi.

Ecco le prime immagini della nuova Citroen C3 Aircross

C3 Aircross cambia radicalmente ed entra in una nuova dimensione adottando un carattere più deciso, più spazio a bordo e fino a 7 posti, una gamma di motori ampliata e ancora altrettanto comfort a bordo. Associata ad un posizionamento di prezzo molto competitivo, questa versione più matura e muscolosa è totalmente in linea con le aspettative del mercato.

Uno stile moderno e coerente. La nuova C3 Aircross integra i nuovi elementi del linguaggio stilistico Citroën di cui il concept Oli è stato il manifesto e C3 la prima realizzazione. Il suo design integra così la nuova firma identitaria del Marchio e un presunto linguaggio formale. Il suo frontale molto verticale presenta con orgoglio il nuovo logo Citroën e adotta la caratteristica firma luminosa in 3 segmenti luminosi. Molto moderno, il suo stile evidenzia anche la qualità e la cura dei dettagli utilizzando il motivo chevron su alcuni elementi.

Oltre a questi elementi grafici, Citroën gioca con la percezione della silhouette e la personalizzazione rompendo la lettura verticale del modello attraverso un’offerta bicolore del tetto e animando C3 Aircross attraverso occasionali punti di colore, le clip colorate, presenti a livello di lo scudo e il pannello laterale e che il cliente può modificare come desidera.

La nuova C3 Aircross cambia radicalmente il suo atteggiamento per passare da un modello che mette in risalto le curve e la gentilezza a un modello che, senza essere aggressivo, emana uno stile più spigoloso, muscoloso e deciso. Potente e di suggestiva robustezza, C3 Aircross assume la sua tipologia di SUV con cofano alto e orizzontale, parafanghi e cingoli allargati, spalle solide che beneficiano di protezioni che coprono grandi ruote da 690 mm di diametro. Ogni linea di stile aggiunge tensione ed energia per un modello che ora trasuda grande sicurezza. La sua silhouette è molto equilibrata ed esprime forza.

La nuova C3 Aircross cambia dimensioni e raggiunge ora i 4,39 metri di lunghezza per garantire maggiore abitabilità a bordo. Le proporzioni equilibrate della sua silhouette suggeriscono un passo molto lungo, il più grande della sua categoria. Ciò offre più spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. Altro elemento reso possibile dalle dimensioni di C3 Aircross e che lo stile lascia scoprire: il disegno del pannello laterale offre una poppa dinamica e verticale, garantendo una buona abitabilità agli occupanti della terza fila.

Si tratta di una grande novità nel segmento con la possibilità di ospitare comodamente fino a 7 persone a bordo grazie a due sedili ribaltabili nel bagagliaio. La C3 Aircross non manca di spunti per facilitare la vita quotidiana della famiglia, offrendo così una grande flessibilità di utilizzo. Tuttavia, il nuovo modello della casa francese rimane molto compatta per spostarsi senza problemi e parcheggiare senza stress. Razionale, versatile e rassicurante, C3 Aircross è un SUV facile da vivere.

Questo nuovo SUV B condivide con la berlina C3 la piattaforma Smart Car, inaugurata da Citroën e progettata fin dall’inizio per accogliere in modo ottimale l’offerta elettrica. Così C3 Aircross è perfettamente in linea con le sfide della transizione energetica offrendo per la prima volta accanto a un’offerta termica tradizionale un’offerta ibrida che facilita l’accesso all’elettrificazione e la cui versatilità si adatta perfettamente a questo tipo di silhouette. E per andare oltre, ora sarà disponibile anche in versione 100% elettrica con un’offerta accessibile, prodotta in Europa.

Serenità a bordo. La silhouette del SUV C3 Aircross promette una maggiore altezza da terra, rendendola più sicura durante la guida, facilitando l’accesso a bordo e favorendo una posizione di guida alta che consente una migliore visibilità. Elementi che contribuiscono alla sensazione di benessere a bordo, altra firma di C3 Aircross. Come la berlina C3, la nuova C3 Aircross enfatizzerà il comfort e disporrà di tutte le attrezzature e le tecnologie attese dai clienti in questo mercato.

Con la nuova C3 Aircross, commercializzata entro l’estate, Citroën propone in un mercato importante una nuova visione del SUV compatto europeo. Dal 2020, le vendite di B-SUV hanno superato quelle delle berline del segmento B in Europa. Le vendite superano i 2 milioni di immatricolazioni ogni anno in un mercato diventato estremamente competitivo. Citroën è arrivata in questo segmento di mercato nel 2008 con la Citroën C3 Picasso. Il SUV B allora non esisteva ancora, ma Citroën proponeva già un veicolo che offriva una posizione di guida rialzata e spazio a bordo per un veicolo funzionale dal carattere unico di “scatola magica”.

Il nome Aircross è apparso nel 2017 con C3 Aircross che mantiene la praticità di riferimento aggiungendo i codici di un avventuriero. A metà del 2024, Citroën presenterà la nuova C3 Aircross, completamente reinventata per soddisfare le aspettative delle famiglie. Cambia completamente dimensione con uno stile potente e deciso, più spazio a bordo e modularità con la capacità di ospitare fino a 7 persone, offerte elettrificate dall’ibrido al 100 per cento elettrico, comfort e connettività a bordo.